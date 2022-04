„Dulăul”, așa cum e cunoscut în fotbalul românesc, are o mulțime de povești. A decis să renunțe la cariera de antrenor de aproape un deceniu și s-a stabilit la Sibiu, acolo unde s-a născut.

După ce am renunțat la fotbal mi-a fost foarte greu. Nu-mi găseam locul. Agitam pe toată lumea din jurul meu pentru nu puteam să stau locului, însă te obișnuiești cu timpul. Viorel Hizo, fost antrenor.

Iar acasă, la Sibiu, se simte cel mai bine. Chiar dacă problemele de sănătate nu i-au dat pace. Între 2014 și 2017, Viorel Hizo a trecut cu bine peste un cancer la colon și alte intervenții grele la tiroidă, colecist, ochi, genunchi și, cea mai complicată, la creier, pe care le-a suportat exclusiv în România.

„Cariera de antrenor nu e simplă deloc. Așa își imaginează unii că e viața ușoară, dar nu e așa. Eu fiind din Sibiu chiar am făcut sacrificii foarte mari. Am parcurs 100.000 de kilometri ca să ajung acasă și să-mi văd familia. Iar dintre ei 40.000 erau făcuți noaptea. Am făcut sacrificii mari de tot, cu un risc destul de mare” dezvăluie Hizo în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

Viorel Hizo: „Fotbalul românesc e în scădere”

Cum nu mai profesează, acum Hizo e non-stop în fața televizorului. „Mă uit la prea multe și fotbalul românesc e în scădere. Echipele românești trebuie să aibă specificul lor, iar noi acum vrem doar să-l copiem pe Guardiola, cu ce face la City. Sau ce-a făcut la Barcelona”, recunoaște.

Și după 500 de meciuri ca antrenor principal le dă sfaturi celor de acum: „Tu în primul rând trebuie să ai jucătorii ăia! Apoi, nu cred că suntem pregătiți pentru un asemenea joc. Ar trebui să fim direcți spre poartă. Avem 15 jucători foarte tineri care trebuie fortați să joace pentru că au talent. Cel puțin cinci din ei n-au cum să nu confirme”.

Recomandări Povestea neobișnuită a anonimului slovac demascat drept spion rus și important donator al naționaliștilor pro-Kremlin de la Bratislava

Viorel Hizo, antrenor la Rapid | Foto: Libertatea

În perioada în care a antrenat, Hizo a fost „principal” inclusiv la Ceahlăul Piatra Neamț. Echipă condusă de Gheorghe Ștefan, unul dintre oamenii Cooperativei din fotbal. Cu meciuri aranjate și rezultate finale știute înainte de începerea meciului.

„Cooperativa a existat, dar era o porcărie. O echipă câștiga mereu la ea acasă, fiecare lua câte trei puncte. O porcărie! Eu mi-am dat seama că aveam echipă să ne batem pentru primele locuri în clasament. Dacă eram în Cooperativă nu puteam să iau locul 4 sau 5 cu Ceahlăul. Ștefan nu mi-a spus niciodată să dau vreun meci. Dar au mai existat oficiali care au spus să ajutăm pe cineva… Și le-am spus clar că refuz înțelegerile” a spus acesta.

Echipele antrenate de Viorel Hizo: Inter Sibiu (1990-1991, 1992-1994), Rapid (1993-1995, 1995-1996, 2001-2002, 2003-2004, 2008-2010), FC Național (1994-1995), FC Brașov (1995-1997), Dinamo (1997-1998), Ceahlăul (1998-2001, 2002-2004, 2007-2008, 2012-2013), Farul (2002-2003), Pandurii (2005-2006), FC Vaslui (2006-2007, 2008-2009, 2010-2013)

GSP.RO S-a lăsat de tenis și apare în filme pentru adulți. Fostul număr 39 WTA a surprins pe toată lumea

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Fostul soț al Oanei Cuzino, în comă la spital. Are craniul spart, HALUCINANT ce s-a întâmplat

Observatornews.ro Nervos că l-a părăsit iubita, un bărbat din Dâmboviţa a mers să îi ucidă părinţii. "Luaţi-l că moare aici"

HOROSCOP Horoscop 21 aprilie 2022. Vărsătorii sunt principala sursă de stres pentru ei prin consumul dezorganizat al resurselor

Știrileprotv.ro INTERVIU. Sadhguru și-a împărtășit înțelepciunea la Arenele Romane. Andreea Esca, de vorbă cu celebrul filosof indian

Orangesport.ro Vitali şi Vladimir Kliciko s-au adresat românilor! Primarul Kievului a aflat ce are de gând Rusia cu România: "S-a anunţat"

PUBLICITATE Povestea BrosNor și a antreprenoarei Cristina Gazner Cristescu