Virginie Tremblay, frumoasa din loja jucătoarei Bianca Andreescu, a încercat și o carieră în modeling | GALERIE FOTO

Virginie Tremblay, kinesiologist, antrenoare și preparator fizic la Federația Canadiană de Tenis, a încercat în urmă cu opt ani și o carieră în modeling.

Fotografiile ei au apărut pe site-ul de specialitate modelmayhem.com însoțite de o scurtă prezentare. Pe atunci se mândrea cu dimensiuni aproape de perfecțiune: bust 86,36 centimetri, talie 68,58 centimetri și șolduri 93,98 centimetri.

„Eu sunt foarte deschisă și sociabilă, îmi place să râd și sunt foarte pasionată de ceea ce fac. Chiar acum, studiez Kinesiology la Universitatea din Montreal și sunt o fată foarte atletică. Joac tenis la un nivel foarte înalt și sunt mereu pregătită pentru provocări noi. Întotdeauna am fost interesată de modeling, de fotografie și de modă și mi-ar plăcea să fac parte din lumea modei, chiar dacă nu am multă experiență. Cred că am cerințele de a fi un model bun și doresc că, cu acest site, voi fi capabil să fac noi contacte și să învețe noi tehnici de modeling. Am fost recrutată într-o agenție numită „Mannequins Montreal”. Am făcut câteva shooting-uri și s-au dovedit într-adevăr grozave. Nu sunt speriată sau timidă în fața camerei și îmi place să încerc lucruri noi. Consider că modelingul este o artă, deoarece fiecare parte a corpului este expusă, iar pentru mine, un corp sănătos și bine arătat ar trebui să fie arătat fie ]n fotografii, fie în viața reală. Deci, aștept cu nerăbdare să întâlnesc oameni noi pe acest site, să-mi arăt fotografiile și ceea ce sunt capabilă”.

