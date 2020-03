De Paul Tecuceanu,

Se numește Sabrina, este fiica fostei antrenoare a echipei naționale feminine de volei a României, Mădalina Ciorbaru Angelescu. De câțiva ani trăiește în Italia, alături de familie, la Villalba, în apropiere de Milano.

„Am ales munca pe ambulanță, având cunoștințe despre cauză, angajament, sacrificiu și sentimentul datoriei. Am ales să mă angajez să îi ajut pe ceilalți și într-un moment de genul acesta, în care mulți au nevoie. Fac parte din dintre cei care pot face diferența. Nu pot și nu vreau să mă întorc acum”, sunt câteva dintre cuvintele pe care Sabrina le-a scris, recent, pe Instagram.

Mesaj emoționant pentru mama sa

Prin intermediul celebrei rețele de socializare, tânăra româncă ține legătura cu familia sa.

„Bună, mamă! Tocmai m-am întins pe pat în cele din urmă. Uniforma e în mașina de spălat, în timp ce pantofii și tricoul sunt pe balcon (îi spăl mâine). Sunt frântă de oboseală pentru că nu am luat pauză și cred că mă culc fără să mai pun ceasul să sune. Evident că înainte să mă pun în pat m-am spălat și dezinfectat bine, stai liniștită!“, este un mesaj pe care Sabrina i l-a adresat celei care i-a dat viață.

„Nu mă simt o eroină“

Chiar dacă a ales să facă voluntariat în vremuri atât de dificile, Sabrina nu se consideră eroină, ci doar un om cu inima împăcată.

„În seara asta am transportat un caz suspect de coronavirus, care cel mai probabil a contractat virusul. Am fost foarte meticuloși și atenți în respectarea protocoalelor; s-au luat toate măsurile de precauție (măști, ochelari, căști, încălțăminte, mănuși și tuton protectoare).

Vă scriu pentru că într-o noapte atât de intensă de muncă am făcut multe reflecții și vreau să vi le împărtășesc. Gândurile sunt îndreptate către toată lumea și mai ales către cei care îmi recomandă să renunț la voluntariat în ambulanță. Am ales „muncă de ambulanță” în cunoștință de cauză, cu angajament, sacrificiu și simțul datoriei. Am ales să mă angajez să îi ajut pe ceilalți la nevoie și într-un astfel de timp, unde mulți au nevoie, fac parte din cei care pot face diferența… Nu pot și nu vreau să mă întorc acum.

Fac parte din cei care sunt desfășurați pe front împotriva luptei unui virus și sunt unul dintre acei subiecți expuși unor consecințe grave, chiar dacă trebuie să-l asum. Sunt puternică, curajoasă și destul de agitată… Mă știți, cine ar putea sări mai bine că mine în așa ceva? Avertisment: Nu mă simt o eroină și nu fac toate astea ca să le spun și altora.

Am consumat forță, energie, atenție, griji și, deși sunt obosită și mă simt epuizată de delirul acestor schimburi, sunt cu adevărat fericită. Am ajutat pe cineva să se simtă bine. Sunt mulțumită și recunoscătoare să știu că există oameni pe lume dispuși să-și suflece mânecile și să transpire pentru cineva dar fără vreun beneficiu personal, ci doar pentru binele celorlalți.

E greu de explicat, dar inima mea este plină într-o situație cu adevărat unică. Sunt mândră și mândră că fac parte dintr-un grup care a rămas atât de unit, în ciuda pericolelor“, își explică Sabrina alegerea.

Sabrina s-a nascut și a crescut în Italia. Părinții ei, s-au stabilit în peninsulă în urmă cu aproximativ 27 de ani. Tânăra studiază psihologia.





