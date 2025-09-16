Arjen Robben, victima unei farse online despre moartea sa

Zvonuri false despre moartea fostului fotbalist Arjen Robben, în vârstă de 41 de ani, au circulat rapid pe internet luni dimineața, după ce un grup de Facebook intitulat „RIP Arjen Robben” a atras peste un milion de aprecieri cu o postare care părea să anunțe trecerea în neființă a sa, potrivit Mediamass.

Postarea susținea că Robben ar fi decedat duminică, 14 septembrie 2025, și invita oamenii să comenteze și să aprecieze pagina pentru a-și arăta simpatia.

„Duminică (14 septembrie 2025), în jurul orei 11:00 ET, iubitul nostru fotbalist Arjen Robben a decedat. Arjen Robben s-a născut pe 23 ianuarie 1984 în Bedum. Ne va fi dor de el, dar nu îl vom uita. Vă rugăm să ne arătați simpatia și condoleanțe comentând și dând like acestei pagini”, se preciza în postarea respectivă.

Vestea s-a răspândit rapid la începutul acestei săptămâni, provocând îngrijorare în rândul fanilor din întreaga lume.

Fanii au început imediat să scrie mesaje de condoleanțe pe pagina de Facebook, exprimându-și tristețea că fostul fotbalist a murit. Au fost și persoane care au subliniat că postarea este una falsă, mai ales că în ultimul timp au apărut mai multe informații false postate pe rețelele de socializare despre presupuse decese ale unor celebrități.

Zvonurile au fost dezmințite

În cele din urmă s-a constatat că totul a fost doar o farsă. Fotbalistul olandez, în vârstă de 41 de ani, este în viață și nevătămat.

Nici Robben, nici familia sa nu au făcut declarații legate de aceste zvonuri. Reprezentanții săi au infirmat informațiile printr-o declarație oficială. „El se alătură lungii liste de vedete care au fost victime ale acestei farse. Este încă în viață și nevătămat, nu mai credeți ce vedeți pe internet”, au precizat aceștia.

La începutul acestui an, Robben și-a încălțat din nou ghetele de fotbal pentru un meci caritabil, participând, în martie, la Cupa Beckenbauer. De asemenea, el a început, recent, să practice padelul, un sport de rachetă care combină elemente din tenis și squash.

Cariera impresionantă a lui Arjen Robben

Arjen Robben este un fost fotbalist olandez născut la 23 ianuarie 1984 în Bedum, Olanda. A jucat ca mijlocaș ofensiv, fiind cunoscut pentru viteza și driblingul său.

În cariera sa, Robben a evoluat pentru echipe importante precum PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid și Bayern Munchen.

Palmaresul său include două titluri în Premier League, unul în La Liga și opt în Bundesliga. De asemenea, a câștigat Liga Campionilor și Supercupa UEFA cu Bayern München și a fost finalist în Cupa Mondială din 2010 cu naționala Olandei.

