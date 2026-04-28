Un „cocktail” toxic de factori

Studiul MKOR evidențiază un „cocktail” toxic de factori care amenință retenția forței de muncă: volum de muncă în creștere, stagnarea veniturilor și percepția tot mai scăzută asupra siguranței locului de muncă. În perioada 2023–2025, moralul angajaților a înregistrat cea mai accentuată deteriorare din ultimii trei ani, iar sentimentul general este de suprasolicitare și nesiguranță.

Corina Cimpoca, fondatoarea MKOR, trage un semnal de alarmă: „Observăm un trend periculos care s-a consolidat în ultimii trei ani: o deconectare profundă între efortul depus de angajați și recunoașterea primită. Nu mai vorbim doar despre o nemulțumire salarială, ci și despre o criză de cultură organizațională. Companiile ce ignoră epuizarea echipelor și lipsa perspectivelor de creștere vor pierde lupta pentru talente în 2026. Companiile caree acționează acum vor câștiga loialitatea oamenilor pe termen lung.”

Cine sunt angajații vulnerabili și de ce vor să plece

Conform raportului, 29% dintre angajați se află într-un risc ridicat de a-și părăsi locul de muncă. Majoritatea sunt bărbați (57%), cu o vârstă medie de 40 de ani, care ocupă poziții de execuție și au venituri mici. Aceștia percep pachetul salarial ca fiind în scădere și mediul de muncă drept nesigur. Pentru acest segment, siguranța locului de muncă și oportunitățile de avansare profesională sunt factori cruciali.

În contrast, 52% dintre angajați se încadrează în categoria celor stabili. Aceștia au venituri medii, percep pachetul de beneficii ca fiind satisfăcător și sunt mai puțin afectați de instabilitatea mediului de lucru.

Deși salariul rămâne principalul motiv pentru schimbarea locului de muncă, raportul scoate în evidență importanța tot mai mare a stabilității și a perspectivelor de creștere profesională. Numărul celor care au primit o mărire salarială s-a înjumătățit comparativ cu anul 2023, iar 3 din 10 angajați declară că beneficiile extrasalariale s-au redus în 2025 față de 2024. În plus, comunicarea deficitară din partea companiilor alimentează nesiguranța și dorința de a pleca.

Soluții pentru a opri exodul angajaților

Studiul MKOR propune trei direcții strategice pentru a îmbunătăți retenția angajaților:

1. Transparență și comunicare activă

Transparența organizațională și comunicarea constantă pot diminua anxietatea angajaților. Update-urile privind direcția companiei, criteriile de performanță și oportunitățile de carieră sunt esențiale pentru a reduce incertitudinea.

2. Recalibrarea pachetului de beneficii

Percepția scăderii veniturilor și a beneficiilor generează nemulțumiri. Companiile pot ajusta pachetele de remunerație, incluzând beneficii relevante, dar accesibile, pentru a menține angajații motivați.

3. Gestionarea volumului de muncă

Echipele mai mici și sarcinile în creștere reprezintă un risc major. Redistribuirea sarcinilor, prioritizarea activităților și recrutarea strategică pot aduce îmbunătățiri rapide.

Realitatea din piața muncii

Conform studiului, 1 din 3 angajați se declară pregătit să plece, în contextul în care volumul de muncă a crescut constant, iar siguranța jobului este tot mai fragilă. Pentru companii, răspunsul la acest fenomen poate fi crucial. Cei care aleg să acționeze acum au șansa de a păstra talentele-cheie, înainte ca acestea să ia o decizie finală.

Studiul MKOR a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național, cu 1.000 de respondenți cu vârste între 18 și 55 de ani, prin intermediul unui sondaj online derulat în perioada 2023-2025. Cu un nivel de încredere de 95% și o marjă de eroare de ±3,1%, concluziile oferă o radiografie clară a stării de spirit a angajaților din România.

