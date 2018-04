Zece persoane au murit și alte zeci au fost rănite, după un incendiu declanșat miercuri la un puț de petrol ilegal din vestul Indoneziei, au anunțat autoritățile țării din Asia de sud-est.

O scurgere de petrol a provocat un incendiu uriaș în plină noapte, în jurul orei locale 01:30, distrgând cel puțin trei case, în timp ce pompierii continuau să arunce cu apă peste flăcările în cursul dimineții, scrie Agerpres.

”Focul este în continuare activ şi încă nu a fost stăpânit”, a spus șeful subdistrictului Ranto Peureulak, Saiful, care nu are nume de familie, la fel ca mulți alți indonezieni.

Cel puțin 10 oameni au murit în incendiu și bilanțul poate crește. Alte zeci de persoană se află în stare gravă în spital.

Pompierii continuau să toarne apă pentru a încerca să oprească incendiul, izbucnit într-o zonă de locuințe, cu ajutorul unor angajați ai companiei naționale a petrolul Petramina. Cei din urmă sunt echipați cu materiale speciale pentru acest gen de incident.

10 people were reportedly killed when an oil well in East Aceh district caught fire at 2 a.m. this morning. The oil well is run by locals. Witnesses say the fire could have started from sparks from a welding work. Video: @BNPB_Indonesia pic.twitter.com/cCClOde30Y

— Nuice Media (@nuicemedia) April 25, 2018