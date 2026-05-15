Decizia pronunțată de instanță

„În baza art. 226 alin.1 şi 2 C.pr.pen. admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie– Secţia de urmărire penală, cu privire la inculpaţii Ştefan Gigi Valentin şi Niţă Teodor. În baza art.223 alin.2 C.pr.pen şi art.202 alin.1, 3, 4 lit.e C.pr.pen., dispune arestarea preventivă a inculpaţilor ŞTEFAN GIGI VALENTIN (…) sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin.1 Cod penal raportat la art. 6 ?i art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000 și trafic de influență, în formă continuată, faptă prev. de art. 291 alin.1 Cod penal, raportat la art. 6 și art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal şi NIŢĂ TEODOR (…) sub aspectul săvârâșirii infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, faptă prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 297 alin.1 Cod penal cu referire la art. 132 din Legea 78/2000 și art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000, pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 15.05.2026 până la data de 13.06.2026 inclusiv. În baza art. 230 C.pr.pen., dispune emiterea de îndată a mandatelor de arestare preventivă a inculpaţilor Ştefan Gigi Valentin şi Niţă Teodor. În baza art.275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu azi, 15 mai 2026, ora 16.38”.

Percheziții la locuințele celor doi procurori

Procurorii Parchetului General au efectuat miercuri percheziții la locuințele a doi procurori din Constanța, Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan, suspectați de trafic de influență.

De asemenea, anchetatorii au găsit 100.000 de euro în biroul procurorului Gigi Ștefan și încă 30.000 de euro în mașina acestuia. Gigi Ștefan a fost procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, iar Teodor Niță a fost subordonatul lui.

Teodor Niță, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, și Gigi Valentin Ștefan, fost procuror general al aceleiași instituții, sunt vizați de ancheta desfășurată de un grup de procurori specializați în investigarea magistraților.

Parchetul General a confirmat într-un comunicat oficial efectuarea perchezițiilor, fără a menționa numele celor doi. Acuzațiile includ posibile fapte de trafic de influență și alte infracțiuni de corupție, presupus comise între decembrie 2025 și mai 2026.

Numele celor doi magistrați au fost menționate și în motivarea sentinței din 2022 a fostului șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duță, condamnat la șase ani de închisoare pentru luare de mită, dar scăpat apoi de Înalta Curte. Potrivit judecătorilor, Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță ar fi întreprins acțiuni „cu vădit caracter penal” pentru a-l ajuta pe Duță să evite răspunderea penală.





