Interdicțiile privind numele nu sunt o noutate. Potrivit publicației Zena, multe țări din lume, inclusiv Serbia, au implementat astfel de reglementări pentru a proteja copiii de eventuale umilințe sau ridiculizări ulterioare. Articolul 344 precizează că, în cazul unui dezacord între părinți sau al alegerii unui nume nepotrivit, autoritatea tutelară va decide numele copilului.

Nume interzise: exemple din lume

Reglementări similare se regăsesc și în alte state. Spre exemplu, în Elveția, numele „Iuda” este interzis, iar în Germania, părinților care au dorit să-și numească fiul „Lucifer” li s-a refuzat cererea. Suedia a interzis nume precum „Metallica” și „Ikea”, în timp ce Franța a interzis nume ca „Nutella» sau „Prințul William” , considerându-le nepotrivite.

În Mexic, părinții nu au voie să-și numească copiii «Facebook», iar în Elveția, nume precum „Mercedes” sau „Chanel” sunt, de asemenea, interzise. Autoritățile din aceste țări consideră că astfel de nume ar putea afecta negativ viața socială a copilului.

Exemple din Serbia

În Serbia, deși multe nume neobișnuite nu sunt oficial interzise, unele au stârnit controverse și au devenit subiect de discuții publice. Printre numele de fete care au atras atenția se numără „Duga”, „Mirođija”, „Pravda”, „Heidi”, „Zažažna”, „Princeza”, „Svila” și „Cenușăreasa”. La băieți, exemplele includ „Ris”, „Dinarko”, „Svilenko”, „Tarzan”, „Mrgud”, „Granit”, „Omiljen” și „Gleb”.

Numele „Gleb” a generat în mod special confuzie, mulți localnici neînțelegând semnificația sa. Potrivit zena, aceste alegeri neobișnuite reflectă dorința părinților de a oferi copiilor lor nume unice, dar experții avertizează că astfel de decizii ar trebui luate cu prudență.

Specialiștii subliniază că numele unui copil nu este doar un element al identității sale, ci și un factor care îi poate influența viața socială și profesională. „Numele nu este doar o tendință sau o expresie a creativității părinților – acesta va însoți copilul pe tot parcursul vieții”, subliniază experții. Prin urmare, părinții sunt sfătuiți să găsească un echilibru între dorința de originalitate și respectarea normelor sociale și culturale.

