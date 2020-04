De Paul Tecuceanu,

Un grup de români din Belgia a vrut să sărbătorească cu focuri de artificii noaptea de Înviere, în plină pandemie de coronavirus.

Iniţiativa lor i-a speriat pe vecini, care au crezut prima oară că e vorba de împuşcături.

„Când am vrut să ies cu câinele afară, în jurul orei 10:15, am fost surprins de câteva zgomote puternice. La început am crezut că sunt împușcături. Când m-am uitat, nu-mi venea să cred ochilor: artificii. Și a durat destul de mult. În total aproape cincisprezece minute. Ce rachete!”, a declarat, pentru sursa citată, un vecin.

Nu prea e înțelept să petreci într-o asemenea perioadă. Este un comportament inacceptabil, mai ales când oamenii din sănătate muncesc continuu și salvează vieți. E stupid, antisocial și iresponsabil să te apuci să petreci Brent Meuleman, primar Zelzate

Casa în care a avut loc petrecerea e locuită de 6 români, alți patru venind la ei în vizită.

Conform unor martori, nu e prima oară când românii nu respectă regulile impuse de autorități în încercarea de a stopa răspândirea COVID-19.

Românii prezenți la distracție au fost sancționați de către polițiști.

Belgia este una dintre cele mai afectate ţări din Europa de coronavirus, având peste 40.000 de cazuri şi 5.828 de decese cauzate de COVID-19.

Citeşte şi:

Cum arată lupta cu COVID-19 într-un spital din Chicago. Asistentă medicală româncă: „Am crezut că sunt condamnată la moarte. Acum, vrem să privim lucrurile altfel”

Iubirea de oameni, mai presus decât frica de coronavirus. Povestea unei femei din Bârlad, ”îngerul păzitor” al celor bătrâni și necăjiți