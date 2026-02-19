70 de mașini în leasing vândute ilegal în Germania

Procesul se desfășoară la Tribunalul Regional Penal din Viena, Austria, unde cei trei inculpați sunt acuzați de constituirea unei organizații criminale, delapidare și fraudă gravă.

Potrivit procurorului, ar fi vorba despre o delapidare „de proporții uriașe”.

Cei trei ar fi preluat firme de taxi aflate în dificultate financiară, pe care le-ar fi administrat pentru scurt timp, după care ar fi vândut în Germania autoturismele aflate în leasing, deși nu le aparțineau.

Conform acuzațiilor, 11 companii de taxi ar fi fost preluate, iar aproximativ 70 de autoturisme – Mercedes, BMW, Hyundai și Renault – ar fi fost revândute ilegal prin intermediul unor interpuși. „A fost făcut cu abilitate. Vorbim despre un prejudiciu de un milion de euro”, a declarat procurorul. Băncile ar fi suferit pierderi din cauza ratelor de credit și leasing neachitate, iar profitul ar fi revenit inculpaților.

„Probele sunt copleșitoare”

Ancheta a fost coordonată de departamentul pentru combaterea criminalității organizate.

Pe lângă delapidare, celor trei li se impută și fraudă în domeniul asigurărilor și creditelor, precum și implicarea într-o urmărire cu poliția.

Într-o convorbire telefonică interceptată, unul dintre inculpați ar fi declarat: „Fac 100.000 de euro pe lună”.

Pe telefoanele mobile ar fi fost găsite contracte de vânzare, iar plăcuțele de înmatriculare ale taxiurilor ar fi fost aruncate. Potrivit acuzării, ar fi fost implicați numeroși interpuși din străinătate.

Cei trei inculpați, doi cetățeni turci și unul cu cetățenie austriacă, s-au declarat „parțial vinovați”.

Escrocii dau vina pe pandemia COVID-19

Avocatul apărării, Michael Dohr, a susținut în instanță că nu ar fi existat o organizație criminală.

Potrivit acestuia, clienții săi ar fi ajuns în dificultăți financiare în timpul pandemiei de COVID-19, iar prejudiciul de un milion de euro ar fi supraevaluat.

„În perioada COVID totul a fost blocat, dar noi aveam cheltuieli curente”, a declarat principalul inculpat, în vârstă de 32 de ani, care s-a declarat parțial vinovat. El a afirmat că interpușii ar fi fost folosiți deoarece avea antecedente penale, iar în domeniul taxiurilor este necesară o reputație ireproșabilă.

Următorul termen în proces este pe 20 februarie.

