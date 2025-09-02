Un singur supraviețuitor și un apel disperat către ONU

Sudan 🇸🇩 💔

At least 1,000 were killed in a landslide that destroyed a village in the Marra Mountains area of western Sudan, leaving only one survivor.pic.twitter.com/vQ9yTfOAZL #PrayForSudan #Sudan #Landslide

The landslide struck on August 31 after days of heavy rainfall, the… — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) September 2, 2025

Potrivit comunicatului transmis de gruparea condusă de Abdelwahid Mohamed Nour, tragedia s-a produs pe 31 august, după mai multe zile de ploi torențiale. Din tot satul a supraviețuit o singură persoană.

„Satul a fost acum complet nivelat la pământ”, a transmis SLM/A.

كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير #السودان بقيادة عبد الواحد عن وفاة جميع سكان قرية ترسين في وسط جبل مرة نتيجة انزلاقات أرضية أمس الأحد.

الانزلاقات الأرضية المُدمّرة للقرية الواقعة في وسط جبل مرة حدثت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس… pic.twitter.com/PFycp1xGbe — Sudan News (@Sudan_tweet) September 1, 2025

Gruparea care controlează zona din regiunea Darfur a făcut un apel urgent la comunitatea internațională pentru sprijin umanitar.

SLM/A a cerut ajutorul Organizației Națiunilor Unite și al agențiilor umanitare internaționale pentru a recupera trupurile victimelor și a sprijini comunitățile afectate. Printre cei care și-au pierdut viața se află bărbați, femei și copii.

Recomandări Coaliția stă pe un butoi cu pulbere. Liderii PSD îi numără zilele la Guvern lui Ilie Bolojan

Locuitorii satului se refugiaseră în Munții Marra în urma războiului sângeros dintre armata sudaneză și forțele paramilitare RSF (Rapid Support Forces), care continuă să facă ravagii în statul Darfur de Nord.

Conflictul a lăsat mai mult de jumătate din populația Sudanului în pragul foametei și a forțat milioane de oameni să își părăsească locuințele. Capitala statului Darfur de Nord, Al-Fashir, se află în prezent sub tiruri constante.

Cine este Sudan Liberation Movement/Army

Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A) este o grupare rebelă fondată în anul 2001, în regiunea Darfur, de către liderul Abdelwahid Mohamed Nour. Organizația a apărut pe fondul nemulțumirilor populației non-arabe din Darfur, care acuza guvernul de la Khartoum de discriminare și marginalizare. În 2003, SLM/A a declanșat o revoltă armată împotriva autorităților sudaneze, acuzând regimul de la acea vreme că favorizează populațiile arabe și neglijează dezvoltarea regiunii.

Conflictul din Darfur s-a transformat rapid într-unul dintre cele mai sângeroase din Africa, soldându-se cu sute de mii de morți și milioane de persoane strămutate. Guvernul sudanez a fost acuzat de comunitatea internațională că a susținut milițiile arabe „Janjaweed”, responsabile de masacre, violuri și distrugeri în masă.

Recomandări Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

Astăzi, SLM/A controlează încă zone din Munții Marra, locul unde s-a produs catastrofala alunecare de teren care a ucis peste 1.000 de persoane pe 31 august 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE