20% din sellerii români vând și în Grecia și Bulgaria

Aproximativ 2.000 dintre aceștia au activat vânzările transfrontaliere către Grecia și Bulgaria, unde au raportat o creștere medie de 30% în afaceri.

„Atingerea pragului de 10.000 de comercianți români este un moment important pentru noi și reflectă încrederea pe care antreprenorii locali o au în Trendyol. România are un potențial foarte puternic, nu doar ca piață de consum, ci și ca hub pentru creșterea regională. Ne propunem să continuăm acest ritm, să extindem oportunitățile internaționale și să susținem comercianții români să scaleze dincolo de granițele pieței locale”, a declarat Irem Yılandil, Head of International Expansion, Trendyol Group.

De la lansarea pe piața românească în urmă cu doi ani, Trendyol a ajuns la 2,7 milioane de cumpărători activi. Pentru 2026, compania își propune să atingă 4 milioane de utilizatori, consolidându-și astfel poziția dominantă în regiune. Un alt obiectiv ambițios este extinderea ecosistemului de selleri, cu o țintă de 20.000 de comercianți activi în Europa Centrală și de Est până la sfârșitul acestui an.

Cea mai descărcată aplicație în perioada vânzărilor de Black Friday

Pentru a sprijini această expansiune, Trendyol a investit masiv în campanii de marketing și vizibilitate pentru sellerii români. În 2025, platforma a colaborat cu peste 8.000 de influenceri, generând peste 70.000 de materiale de conținut.

Aceste eforturi au poziționat Trendyol ca lider pe piața digitală, ajungând la 90% dintre utilizatorii de internet din regiune. În noiembrie 2025, aplicația Trendyol a fost cea mai descărcată în România, Grecia, Bulgaria și Republica Moldova, consolidându-și locul în topurile Google Play și App Store.

Mai mult, peste 90% dintre sellerii români activi pe platformă sunt întreprinderi mici și mijlocii, oferind consumatorilor o gamă variată de produse. În paralel, Trendyol investește în dezvoltarea competențelor acestora prin Trendyol Academy. Platforma educațională oferă peste 1.500 de materiale de training, dintre care multe sunt disponibile în limba română, contribuind la creșterea performanței comercianților locali.

