Monedele erau bătute în stâncă cu alte pietre

Obiceiul a devenit tot mai răspândit în ultimul deceniu. Vizitatorii îndesau monede în fisurile dintre coloanele de bazalt, iar unii foloseau chiar alte pietre pentru a le bate cât mai adânc. Gestul era făcut, de regulă, pentru noroc, pentru iubire sau ca o formă de „dorință” lăsată la celebrul obiectiv turistic, numai că monedele nu rămâneau pur și simplu acolo.

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În contact cu umezeala și aerul sărat, acestea rugineau și se dilatau, iar presiunea exercitată asupra bazaltului putea desprinde bucăți de rocă și chiar împinge coloanele din jur.

„Monedele provocau daune semnificative”, a explicat Dr. Cliff Henry, reprezentant al National Trust.

Rugina lăsa și urme vizibile pe suprafața stâncilor.

Unele monede au avut nevoie de 20 de minute pentru a fi scoase

Operațiunea de curățare a început în mai 2025. Pentru cele mai ușor accesibile monede au fost folosiți clești, însă cele împinse adânc între stânci au necesitat unelte speciale. Specialistul în piatră Nathan Morrow a trebuit să le miște înainte și înapoi, foarte puțin câte puțin, pentru a evita deteriorarea bazaltului. Unele ieșeau rapid. Pentru altele era nevoie de peste 20 de minute.

Munca a fost descrisă de National Trust drept „migăloasă și frustrantă”, iar până la urmă proiectul de îndepărtare a monedelor a durat aproape 200 de ore și a fost finalizat în 2026.

Ce se întâmplă cu cele 10.000 de monede

National Trust a montat acum panouri prin care îi roagă pe vizitatori să nu mai introducă bani între coloanele de bazalt. Mai mult, dacă turiștii vor să lase o monedă, acum au la dispoziție o cutie pentru donații, unde banii pot fi folosiți chiar pentru protejarea sitului. Organizația analizează și posibilitatea de a transforma monedele recuperate într-o piesă de expoziție, tocmai pentru a arăta cât de mult poate afecta stânca un gest aparent inofensiv.

Giants Causeway, sau Digul Uriașului, este format din aproximativ 40.000 de coloane de bazalt și este unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice ale Irlandei de Nord. Forma spectaculoasă a stâncilor a apărut în urma unei activități vulcanice intense: lava s-a răcit, s-a contractat și s-a crăpat, formând coloanele geometrice.

Legenda irlandeză oferă însă o explicație mult mai spectaculoasă. Uriașul Finn McCool ar fi construit drumul de piatră peste mare pentru a ajunge în Scoția și a se lupta cu un alt uriaș.

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