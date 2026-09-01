Prezentatorul ajunsese la postul de știri după ce plecase de la Prima TV în anul 2021, iar la scurt timp după demisia de la România TV s-a aflat și la ce televiziune a ajuns: Antena Stars!

„A fost ultima dimineață în platoul România TV. Pentru că știți că vă țin mereu la curent cu tot ce fac, am vrut să aflați de la mine, prima dată. Trag linie după 5 ani plini de dinamică, live-uri intense și o etapă excelentă care m-a crescut enorm ca profesionist. Dincolo de ecrane și reflectoare, televiziunea înseamnă oameni. Mulțumesc din suflet întregii echipe din spate: regie, operatori, producători și colegilor din redacție. Ați fost o a doua familie și o să-mi lipsească la nebunie energia noastră din culise. Vă mulțumesc și vouă, celor care m-ați urmărit zi de zi și ați deschis televizoarele. Sunteți motivul pentru care fiecare minut de emisie directă merită din plin!

Până la noi vești, podcast-ul «Super Oameni» își continuă ritmul, cu episoade noi în fiecare săptămână. Între timp, am înțeles și că am mare nevoie de o pauză reală. Urmează să mă deconectez complet, să pun telefonul pe silent și să îmi încarc bateriile pentru toamnă. De mâine… direcția croazieră! Vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc o vacanță minunată”, a scris Alexandru Constantin pe pagina lui de Facebook, după ce a plecat de la România TV.

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Pe 31 august 2026 a fost prima lui zi la Antena Stars, astfel că a spus pe internet cum s-a simțit.

„Prima seară la Spynews TV Live. Au fost emoții, bucurie și multă energie bună în platou. După o perioadă importantă în zona știrilor, revenirea în divertisment a avut în această seară un gust aparte. Mulțumesc întregii echipe pentru primirea frumoasă, Marei Bănică pentru această primă seară împreună și vouă, celor care ne-ați urmărit. A fost doar începutul. Ne vedem de luni până vineri, de la 21.30, la Antena Stars”, a scris Alexandru Constantin pe Facebook.

El a mai postat și un alt mesaj prin care le mulțumea tuturor celor care l-au ajutat în carieră, dar în care vorbea și despre o surpriză pe care sora lui geamănă, Alexandra Lipai, i-a făcut-o în direct, în prima lui zi pe post la Antena Stars.

„Ieri am făcut primul pas în această nouă aventură și m-am bucurat să vă simt aproape. Vă mulțumesc pentru toate mesajele și pentru felul în care ați primit revenirea mea în divertisment. A fost o seară cu emoții, zâmbete și multă bucurie în platou. Iar imaginile spun, poate, cel mai bine cum a fost. Mulțumesc, Mara Bănică, Diana Bart, Marius Niță și întregii echipe Spynews TV Live. Multumesc surorii mele Alexandra Lipai pentru surpriza! Continuăm în fiecare seară, de luni până vineri, de la ora 21.30, la Antena Stars”, a mai scris Alexandru Constantin în mediul online.

Pe pagina ei de Facebook, și Alexandra Lipai, sora geamănă a prezentatorului TV, a avut un mesaj: „L-am lăsat fără cuvinte în direct! O surpriză din suflet pentru un nou capitol în cariera fratelui meu geamăn. Mult succes, Alexandru Constantin, în noua ta aventură la Antena Stars! Sunt alături de tine la fiecare pas și extrem de mândră de omul care ești”!

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