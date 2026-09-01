Greșeala de peste 5.000 de euro

În noiembrie 2012, firma la care Meyer lucra trecea prin dificultăți financiare și a început să concedieze angajați. Meyer, care lucra ca tester de software pentru bănci și companii de asigurări, a fost rugat să semneze un acord de încetare a contractului, primind în schimb salariile pe trei luni. Inițial, a fost reticent, dar presiunea asupra obținerii unei recomandări bune l-a determinat să accepte. Conform Beobachter, publicație a trustului Ringier, această decizie avea să aibă consecințe grave mai târziu.

Meyer, acum în vârstă de 65 de ani, își amintește cum boala s-a manifestat prima dată prin amorțeli în brațe. „Dar am încercat să funcționez normal și nu am raportat nimic angajatorilor sau medicilor», spune el. Boala, care atacă tecile de mielină ale sistemului nervos, poate avea simptome variate, de la tulburări de vedere până la incontinență urinară. „De multe ori, nici nu realizezi cât de mult pierzi din funcțiile corpului, pentru că totul se întâmplă treptat.”

În prezent, Meyer trăiește în Germania, țara sa natală, după ce a locuit două decenii în Elveția. Deși vorbește fluent și pare în formă, deficiențele sale sunt evidente pentru soția sa: „Este foarte bun la a-și ascunde problemele, dar nu mă pot baza pe el. Uită totul.”

Decizia fatală a unui medic

După ce a fost concediat, Meyer a pierdut și acoperirea de invaliditate din pilonul secund, care era valabilă până la 31 decembrie 2012. Un medic al Regionalen Ärztlichen Dienst (RAD) a stabilit că incapacitatea sa de muncă a început pe 1 ianuarie 2013, bazându-se pe un raport RMN din august 2012. „Dacă medicul s-a bazat pe acel scan, atunci incapacitatea ar fi trebuit să fie recunoscută încă din august”, argumentează Meyer.

Această decizie a fost devastatoare din punct de vedere financiar. Meyer a pierdut dreptul la o pensie de invaliditate din pilonul secund, care i-ar fi adus peste 5.000 de euro pe lună, plus o pensie pentru copil de peste 300 de euro. În schimb, primește doar 1158 de euro din pilonul întâi și 463 de euro pentru copil – o sumă insuficientă pentru a trăi în Elveția.

Meyer consideră că data stabilită de medic este „pur arbitrară”. Decizia pare lipsită de logică, mai ales că starea sa nu s-a schimbat brusc la trecerea dintre ani. Mai mult, medicul care a emis raportul nu l-a consultat personal pe Meyer și nu există dovezi că acesta ar fi fost examinat în perioada de tranziție. „Am sperat că această decizie va putea fi contestată, dar nu am avut succes”, spune el.

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