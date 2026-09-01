Anii au trecut, iar copiii Anamariei Prodan au crescut, însă legătura dintre impresară și Nuți nu s-a încheiat odată cu perioada în care aceasta a avut grijă de ei. Laurențiu Reghecampf jr și-a sărbătorit majoratul în avans, în acest weekend, printr-o petrecere la care au participat familia, prietenii și mai multe persoane apropiate. Printre invitați s-a aflat și Nuți, femeia care a fost alături de copiii Anamariei Prodan încă de când aceștia erau mici.

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Nuți, prezentă la majoratul lui Bebeto

Anamaria Prodan i-a organizat fiului său o petrecere de majorat, iar Nuți nu a lipsit de la eveniment. Relația dintre cei doi nu s-a pierdut în timp, chiar dacă au trecut ani buni de când copiii impresarei nu mai au nevoie de o bonă.

În imaginile de la petrecere, Nuți apare alături de Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf Jr. Prezența ei la un moment atât de important pentru Bebeto arată că femeia a rămas apropiată de familia pe care a cunoscut-o atunci când copiii erau foarte mici. Nuți a devenit, de-a lungul anilor, una dintre persoanele cunoscute publicului datorită aparițiilor sale în poveștile despre familia Anamariei Prodan.

Bona familiei Prodan-Reghecampf a rămas apropiată de copii

Pentru Bebeto, relația cu Nuți este una specială. Femeia a avut grijă de el în copilărie, iar legătura dintre cei doi a continuat.

De altfel, Anamaria Prodan a vorbit în mai multe rânduri despre Nuți și despre rolul pe care aceasta îl are în familie. În timp, ea a ajuns să fie privită mai degrabă ca un membru al familiei decât ca o simplă angajată.

Nuți lucrează alături de Anamaria Prodan de peste două decenii

Într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani pentru Știrile Antena Stars, Nuți a povestit cum a ajuns să lucreze pentru Anamaria Prodan și cum s-a transformat relația dintre ele de-a lungul timpului.

Femeia a dezvăluit că, înainte să o cunoască pe impresară, o știa pe mama acesteia. A venit în familia Prodan și a rămas acolo mai bine de două decenii.

„Pe ea (n.r. Anamaria Prodan) nu o cunoșteam, dar o cunoșteam pe mama dumneai, cunoscută de toată lumea și am zis că de ce nu. Am venit și am rămas 23 de ani (…) Am început să prind lucrurile din mers. Țin pasul cu ea, că altfel nu ar fi mers lucrurile. Țin pasul cu ea, pentru că altfel nu puteam să interacționez 23 de ani. Ce-mi place la ea…Îmi place totul, e o femeie foarte ambițioasă și ceea ce își propune, aia face. Nu există nu pot, există doar nu vreau”, declara Nuți, la Știrile Antena Stars, în urmă cu câțiva ani.

Declarația arată și felul în care Nuți a descris relația cu Anamaria Prodan: una bazată pe o perioadă îndelungată petrecută împreună și pe faptul că a învățat să țină pasul cu stilul de viață al impresarei.

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