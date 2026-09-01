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Organizat la Catedrala Națională din București, evenimentul, desfășurat sub genericul „Tinerii, Familia și Viața în Hristos”, a reunit persoane cu vârste între 16 și 35 de ani din diverse colțuri ale țării și din străinătate.

Șeful statului a subliniat caracterul spiritual al întâlnirii, dar a ținut să aducă în discuție și teme de actualitate pentru societatea românească.

„În primul rând, aș vrea să vă invit să mărturisiți public, și nu doar în interiorul bisericii, lucrurile, valorile în care credeți, pentru că mi se pare că această mărturisire lipsește din societatea noastră, și pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente, în spațiul public este luat de farisei. Și mă îngrijorează aderența pe care unii dintre aceștia o au în părți ale societății românești”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a atras atenția asupra necesității unui naționalism sănătos, bazat pe respectul pentru valorile și realizările trecutului.

„Țara asta are o istorie, noi nu venim de nicăieri. Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru niște valori și care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Și trebuie să fim mândri de oamenii ăștia. Privind înapoi la ce au reușit ei să realizeze, trebuie să credem că noi putem să facem din țara asta ceea ce au visat ei și ceea ce visează fiecare dintre noi pentru copiii noștri”, a mai spus șeful statului.

Referindu-se la peisajul public actual, Nicușor Dan a criticat polarizarea discursului și lipsa unei dezbateri constructive.

„Vedem că spațiul public este dominat, pe de o parte, de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și, în partea cealaltă, de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului. Exact vocea celor care, cu decență, cred și muncesc pentru România, din păcate, nu se aude și trebuie să se audă”, a adăugat acesta.

Un alt subiect abordat de președinte a fost divizarea socială. Nicușor Dan a atras atenția asupra tendinței de a nu mai asculta opiniile contrare și a subliniat importanța dialogului pentru progresul colectiv.

„Pare că nu mai avem răbdare să îl ascultăm pe celălalt. Evident că tot timpul vom fi diferiți, tot timpul vom avea argumente unii împotriva celorlalți, și asta e sănătos. Ce nu e sănătos este să ne închistăm și să nu mai auzim ce crede celălalt și, în felul ăsta, să nu reușim să colaborăm ca să avansăm împreună”, a spus președintele, încurajând tinerii prezenți să aibă o atitudine deschisă și constructivă.

Reuniunea, cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, va continua până joi, 3 septembrie, și include conferințe tematice, ateliere, momente de rugăciune și activități culturale.

În această seară, începând cu ora 20:30, va avea loc tradiționala Procesiune a luminilor, care va pleca de la Catedrala Națională și se va încheia la Catedrala Patriarhală istorică, parcurgând un traseu ce include Strada Izvor, Calea 13 Septembrie și Piața Constituției.

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