Întreruperea apei de la Ploiești, valabilă 48 de ore, afectează orașele Plopeni, Găgeni și o parte din Băicoi, potrivit agenției de presă News.ro.

„Vă informăm că în data de 5.04.2026, ora 8:00, din cauza unei avarii apărute la conducta de aducțiune STA Văleni – N.H. Movila Vulpii în orașul Plopeni, zona de subtraversare Cosminele, am fost nevoiți să întrerupem alimentarea cu apă potabilă pe tronsonul Dumbrăvești – N.H. Movila Vulpii (sursa S.T.A. Vălenii de Munte), pentru o perioadă estimată de 48 de ore. Echipele noastre lucrează fără întrerupere pentru remedierea situației”, a transmis compania duminică, într-o postare pe Facebook.

Contactați de agenția menționată, reprezentanții ESZ Prahova au refuzat să ofere detalii suplimentare despre localitățile afectate de lângă Ploiești, menționând că informațiile de interes public sunt deja disponibile pe rețelele sociale.

Totuși, surse administrative au confirmat pentru agenție că întreruperea apei afectează Plopeniul, Găgeniul și o parte din Băicoi. Orașul Plopeni are o populație de circa 7.700 de locuitori, satul Găgeni numără circa 2.500 de oameni, iar Băicoiul, 16.000 de persoane, potrivit celor mai recente date.

Acesta nu este primul incident care aduce compania în centrul atenției publice. La sfârșitul anului 2025, ESZ Prahova a fost implicată într-o criză majoră a apei potabile care a lăsat peste 100.000 de locuitori din județele Prahova și Dâmbovița fără apă potabilă.

Problema a fost cauzată de creșterea turbidității în barajul Paltinu, ceea ce a împiedicat tratarea apei. Situația a afectat inclusiv activitatea mai multor spitale din zonă.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a criticat dur compania în urma acelui incident și a identificat-o drept unul dintre principalii responsabili pentru criza apei.

„Nu anunțase pe nimeni că a oprit apa (directorul companiei – n.r.), amenința în stânga și în dreapta în ședința organizată la Prefectură că, dacă mă ating de el, va urca toate sindicatele în capul meu pentru că el este foarte periculos și are foarte multă susținere. (…) a zis de multiple ori că are susținere politică, a zis că va mobiliza parlamentarii în jurul lui, deci este un om care, pur și simplu, nu mai are un fel de legătură cu realitatea. Sunt 100.000 de oameni care au rămas fără apă, iar dumnealui se laudă cu eventualele presiuni pe care poate să le pună, politice, pentru că are susținere politică în spate”, declara atunci Buzoianu.

Ministrul a mai adăugat că nu va ceda presiunilor și că va continua să ceară desființarea companiei, considerând existența acesteia injustificată în contextul în care alte județe funcționează fără astfel de entități multiple.

Recent, ESZ Prahova s-a confruntat cu un nou val de critici după ce a anunțat că va opri furnizarea apei în nouă localități din județ pentru 48 de ore, în vederea efectuării unor lucrări de mentenanță.

Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a acuzat compania că nu a informat autoritățile cu privire la această decizie și a solicitat un „plan justificat și coordonat” pentru astfel de acțiuni.

„În realitate, apa va fi sistată pentru o perioadă mai mare de 48 de ore, având în vedere procedurile care trebuie urmate după actul de sistare a furnizării apei”, a explicat Nicodim. După presiuni venite din partea mai multor instituții, ESZ a renunțat la planul de întrerupere.