Diouf Sarr a declarat postului local de radio RFM: „Când am auzit despre asta, am sunat la conducere pentru a afla ce s-a întâmplat. Ni s-a spus că a fost un scurtcircuit în secție. Au intervenit asistentele care se aflau acolo”.

Sarr se află la Geneva, unde participa la conferința Adunării Mondiale a Sănătății. El și-a întrerupt călătoria și se va întoarce imediat în Senegal, a spus ministerul său.

Incendiul a avut loc la Spitalul Mame Abdou Aziz Sy Dabakh din orașul Tivaouane din vestul Senegalului, a declarat președintele țării, Macky Sall.

„This hurts the whole of Senegal.”



Families are grieving following a hospital fire in western Senegal, in which 11 newborns died.



Initial reports suggest the fire was caused by a short circuit in the maternity department. pic.twitter.com/vSQNCnbiEF