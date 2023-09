11 pompieri au demontat motorul unui Opel pentru a salva o pisică fără adăpost care rămăsese blocată în interior

Înainte de a pleca la cumpărături, șoferul a auzit un mieunat. A ridicat capota și a văzut motanul. Când a înțeles că nu-l poate scoate de acolo, a sunat la pompieri. 11 salvatori și două vehicule de intervenție au răspuns apelului.

„Dacă proprietarul vehiculului ar fi plecat, cu siguranță pisica nu ar fi supraviețuit”, a declarat Tom Reher, purtătorul de cuvânt al departamentului de pompieri.

„Am salvat o mulțime de pisici din copaci, dar aceasta a fost o noutate și pentru noi“, a recunoscut șeful dispozitivului, Sascha Grimlitza.

„Am asigurat mașina împotriva deplasării și am ridicat-o pe un cric, am îndepărtat panourile de sub compartimentul motorului, am slăbit furtunele și filtrul de aer“, a explicat el.

După 55 de minute, pisica a fost eliberată, plasată într-o cutie de transport și transportată la adăpostul de animale Großhansdorf.

Motanul salvat de pompieri

Animalul, care a ieșit „ușor șifonat, acoperit de ulei de motor”, nu era cipat.

„Și-a învinețit una dintre labe, motiv pentru care șchiopătează puțin. I se administrează analgezice și va fi examinat de veterinar”, a precizat Sandra Gruba, reprezentanta adăpostului. Motanul nu este sterilizat, cântărește în jur de 4 kilograme și are între 3 și 4 ani.

„Din păcate, niciun proprietar nu ne-a contactat încă. Are 14 zile pentru a face acest lucru, după care el sau ea va fi sterilizat, cioplit și, sperăm, va găsi o casă iubitoare”, a adăugat Gruba.

Cât despre Opel, „acesta a fost reasamblat profesional de colegii noștri și folosit imediat de proprietar. Nu au existat plângeri“, au spus pompierii.