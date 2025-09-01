Lucrările vor afecta mai mult de 1.100 de blocuri din București și au durate diferite, fiind programat să se termine cel mai târziu pe 5 septembrie, ora 23:00, în funcție de complexitatea fiecărei intervenții.

Principalele zone din Sectorul 4 din București care rămân fără apă caldă

Zona Turnu Măgurele – Bulevardul Metalurgiei

În această zonă, lucrările se vor desfășura pe o conductă cu diametrul de un metru, instalată în 1987.

Furnizarea apei calde va fi sistată pentru 51 de puncte termice și 19 module, afectând 882 de blocuri și un agent economic.

Perioada de întrerupere este între 1 septembrie, ora 09:00 până pe 5 septembrie, ora 23:00.

Zona V.V. Stanciu – C.R. Motru – Calea Văcărești

Aici, lucrările vizează o conductă cu diametrul de jumătate de metru, pusă în funcțiune în 1992.

Vor fi afectate șase puncte termice, 129 de blocuri și doi agenți economici, în aceeași perioadă ca în zona anterioară, adică 1 septembrie, ora 09:00 – 5 septembrie, ora 23:00.

Zona Târnava Mică

Lucrările la racordul primar al punctului termic „6 Zona II” vor afecta trei blocuri din Sectorul 4 din București.

Perioada de lucrări este și aici între 1 septembrie, ora 09:00 și 5 septembrie, ora 23:00.

Recomandări Lista taxelor majorate de la 1 septembrie 2025. Șoferii plătesc mai mult pentru rovinietă, unii români rămân fără asigurare de sănătate

Conducta din Zona Târnava Mică datează din anul 1987.

Zona Strada Sg. Nițu Vasile

Reparațiile pe conducta cu diametrul de jumătate de metru vor lăsa fără apă caldă 95 de blocuri deservite de opt puncte termice din zona Strada Sg. Nițu Vasile.

Și această conductă a fost instalată în 1987.

Importanța acestor lucrări este subliniată de vechimea conductelor, majoritatea având între 33 și 40 de ani de funcționare.

Recomandările Termoenergetica pentru locuitorii din București fără apă caldă

Termoenergetica a precizat că „termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor”.

Finalizarea lucrărilor depinde de starea de degradare a conductelor, care poate fi evaluată complet doar după începerea intervențiilor.

Compania a mai anunțat că dispeceratele și echipele de intervenție lucrează în regim permanent pentru soluționarea problemelor apărute. Aceste lucrări sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor de furnizare a apei calde în Sectorul 4 din București.

Locuitorii din București care rămân fără apă caldă sunt sfătuiți să urmărească anunțurile Termoenergetica pentru eventuale actualizări ale programului de lucrări.

Recomandări Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Creșteri și în turism

Întreruperile de apă caldă sunt dese în Capitală, mai ales în ultima vreme. Săptămâna trecută, peste 2700 de blocuri din București au rămas fără apă caldă, din cauza unor fisuri făcute când se repara o avarie.