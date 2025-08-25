Peste 2.700 de blocuri din Capitală sunt afectate de lipsa apei calde. Conform sursei citate, „manevrele tehnice pentru repunerea în funcțiune a sistemului, în urma avariei de pe Splaiul Unirii, au dus la apariția de fisuri secundare în mai multe segmente ale conductelor de transport”.

Termoenergetica a mobilizat echipe care lucrează simultan în toate punctele afectate. Procesul de reparații implică sectorizarea conductelor, identificarea exactă a spărturilor și verificări de siguranță la fiecare etapă.

Compania asigură bucureștenii că „toate resursele tehnice și umane disponibile se concentrează pentru reluarea furnizării agentului termic în condiții de siguranță și în cel mai scurt timp posibil”.

Conform aplicației Termo Alert:

1.585 blocuri/imobile au furnizare deficitară

1.136 blocuri/imobile au furnizarea oprită complet

Termoenergetica a precizat că presiunea suplimentară generată de repunerea în funcțiune a sistemului a afectat infrastructura existentă.

Compania continuă intervențiile pentru remedierea completă a defecțiunilor și restabilirea furnizării normale a apei calde în toate zonele afectate din București.

