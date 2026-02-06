Rețea de trafic de persoane, destructurată la Atena

Poliția greacă, în colaborare cu Departamentul de Securitate Internă al Statelor Unite, Elenă (Homeland Security Investigations HSI), a destructurat o organizație criminală specializată în traficul de persoane și exploatarea prin cerșetorie, potrivit skai.gr.

În urma operațiunii, desfășurate în dimineața de marți, 3 ianuarie 2026, în zona Atenei, au fost arestate șapte persoane, dintre care trei sunt considerate liderii rețelei.

Potrivit unui comunicat al autorităților, membrii rețelei acționau cel puțin din anul 2021, având o structură bine organizată și activitate continuă, cu scopul exploatării economice a cetățenilor străini, în special a bărbaților în situații vulnerabile.

În cadrul operațiunii, au fost identificate 12 victime, aflate sub controlul direct al organizației.

Promisiuni false de muncă și datorii inventate

Membrii rețelei vizau în principal cetățeni români, aflați în dificultăți financiare severe sau cu abilități sociale limitate.

Aceștia erau convinși să vină în Grecia cu promisiuni false de muncă legală și bine plătită (în construcții, fabrici) sau erau atrași cu promisiuni mincinoase de câștiguri mari din cerșetorie.

Controlul asupra victimelor începea chiar din faza transportului, realizat cu autoturisme, fie direct din România, fie prin țări intermediare.

Românii erau cazați în apartamente și ținuți sub supraveghere

Odată ajunși în Grecia, românii erau cazați în apartamente din centrul Atenei, unde locuiau împreună cu alte persoane exploatate în mod similar.

În unele cazuri le erau reținute documentele de identitate, li se invocau datorii fictive sau erau supuși amenințărilor, pentru a li se impune tăcerea și supunerea.

Astfel, victimele ajungeau să fie complet dependente de membrii rețelei pentru cazare, hrană și supraviețuire, fără alternative reale de scăpare.

Obligați să cerșească la semafoare

Ulterior, bărbații erau forțați să cerșească ore întregi, în special la semafoare și în alte zone aglomerate din regiunea Attica.

Membrii rețelei stabileau locurile de cerșetorie, asigurau transportul victimelor și exercitau supraveghere constantă și control strict asupra acestora.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și confiscat: 4.876,4 euro, dintre care 281,4 euro în monede, documente de transfer de bani, telefoane mobile, notițe scrise de mână, trei autoturisme, folosite pentru transportul victimelor și un document de călătorie aparținând uneia dintre victime.

Protecție pentru victime și cooperare cu România

Cei 12 bărbați români au primit protecție și asistență, în colaborare cu organizații neguvernamentale specializate, iar autoritățile elene au anunțat că lucrează împreună cu cele din România pentru identificarea altor posibile victime ale rețelei.

Cele șapte persoane arestate au fost prezentate Parchetului competent, fiind cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, exploatare prin cerșetorie, vătămarea persoanelor vulnerabile, reținerea ilegală a documentelor și facilitarea activităților infracționale.

