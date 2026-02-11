„Prea puțin și prea târziu”

Zeci de mii de proaspăt pensionari din sectorul public au fost împinși într-o situație financiară precară, din cauza întârzierilor revoltătoare în plata pensiilor. Abia acum, autoritățile le-au oferit împrumuturi de urgență pentru a acoperi lipsa banilor – o măsură considerată de mulți drept „prea puțin și prea târziu.

Situația a devenit critică după ce administrarea sistemului de pensii a fost preluată de compania Capita, lăsând aproximativ 90.000 de oameni în așteptarea banilor cuveniți.

Mulți pensionari au dezvăluit că nu își pot plăti chiriile, ratele la bancă sau facturile la utilități, unii fiind nevoiți să apeleze la bănci de alimente sau la ajutorul copiilor pentru a supraviețui.

Restanțele, care numărau inițial 86.000 de dosare, au crescut acum la 120.000, forțând Guvernul să ia în considerare acordarea unor împrumuturi de urgență celor care se confruntă cu dificultăți financiare în timp ce își așteaptă banii.

Lăsați să aștepte luni de zile

La începutul acestei luni, aproximativ 8.500 de funcționari publici pensionați nu primiseră încă plățile pensiilor care li se cuveneau.

Mulți spun că au fost lăsați să aștepte luni bune pentru a-și primi plățile sau sumele forfetare, în timp ce scrisorile și apelurile telefonice rămân fără răspuns, iar familiile îndoliate ne transmit că sunt în imposibilitatea de a finaliza succesiunile.

Sistemul de pensii, în criză profundă

Sistemul de pensii al funcționarilor publici din Regatul Unit (Civil Service) traversează o criză profundă, transformându-se într-un adevărat scandal național. Din cauza unor erori administrative masive apărute în urma transferului gestionării bazei de date către firma privată Capita, zeci de mii de pensionari s-au trezit peste noapte fără singura lor sursă de venit.

Aproape 90.000 de cazuri sunt blocate, unii pensionari așteptând de luni bune plata primei pensii sau a sumelor forfetare (lump sum) la care au dreptul după o viață de muncă.

Oameni care riscă evacuarea sau nu au ce mânca

Guvernul a reacționat oferind „împrumuturi de urgență” de până la 10.000 de lire sterline pentru cazurile de vulnerabilitate extremă. Această soluție este dur criticată, pensionarii considerând jignitor faptul că trebuie să se împrumute de la stat pentru a primi propriii bani, în loc ca problema tehnică să fie rezolvată.

Sunt raportate cazuri dramatice de persoane care riscă evacuarea sau care nu își pot permite hrană și încălzire. Sindicatul PCS (Public and Commercial Services) solicită acum nu doar plata urgentă a banilor, ci și compensații pentru stresul și pierderile financiare suferite de pensionari.

Această criză ridică semne de întrebare serioase cu privire la externalizarea serviciilor publice esențiale către companii private care nu pot asigura continuitatea plăților.

„Ce experiență groaznică!”

Într-unul dintre cazuri, Jason Gould, ofițer de penitenciare pensionat, declară că lipsa veniturilor l-a împins către restanțe la chirie și l-a forțat să acumuleze dobânzi suplimentare la datorii.

Bărbatul în vârstă de 58 de ani din Norfolk și soția sa, Lisa, de 62 de ani – care tocmai și-a părăsit locul de muncă după o carieră de 44 de ani în asistență medicală – se tem că visul lor de a se retrage în Spania în această primăvară este acum în pericol.

Jason spune că nu a mai primit nicio pensie de când și-a încheiat activitatea la sfârșitul lunii decembrie, deși i s-a promis că suma forfetară va ajunge la doar câteva zile după data pensionării.

El este îngrijorat că va fi nevoit să mai aștepte luni de zile. Dacă se va întâmpla așa, nu își va putea dovedi venitul din pensie autorităților spaniole, condiție obligatorie pentru prelungirea vizei sale actuale. Fără acest document, viitorul lui și al Lisei acolo este sub semnul întrebării.

„Încă îmi este greu să accept că așa ceva s-a putut întâmpla atâtor oameni, în timp ce nimănui nu pare să-i pese. Dacă aș fi știut, nu m-aș fi pensionat. Este absolut îngrozitor. Nu-mi vine să cred în ce situație am ajuns. Nu ne lasă să dormim noaptea – așteptam cu atâta nerăbdare pensionarea, iar asta a ruinat totul. Ce experiență groaznică!” a spus bărbatul.

Problemele s-au accentuat și mai mult

Sistemul de pensii al funcționarilor publici este considerată un etalon („gold standard”), deoarece membrii săi primesc pensii generoase corelate cu ultimul salariu sau cu media salarială a carierei, acestea fiind garantate până la sfârșitul vieții.

Însă sistemul era deja împotmolit în probleme atunci când compania Capita a preluat administrarea de la MyCSP, spre sfârșitul anului trecut.

Șefa administrației publice, Catherine Little, a desemnat-o pe Angela MacDonald, numărul doi din cadrul Fiscului britanic (HMRC), pentru a supraveghea un plan de redresare urgent. Într-o scrisoare adresată Comisiei pentru Conturi Publice (PAC) a Parlamentului, trimisă luna trecută, aceasta a explicat problemele apărute atât înainte, cât și după tranziție.”

Ea descrie «preocupări semnificative» cu privire la reclamațiile la adresa MyCSP, care a făcut obiectul a două anchete anul trecut. Problemele au fost apoi «accentuate și mai mult» de un conflict între sindicatul Serviciilor Publice și Comerciale (PCS) și MyCSP, care a dus la o grevă din iulie până în decembrie anul trecut.

În scrisoarea sa, Little afirmă că acțiunile de grevă au contribuit la o „restanță semnificativă de muncă”, iar ulterior, odată cu preluarea gestiunii, Capita s-a confruntat cu un volum foarte mare de solicitări – în medie 3.600 de apeluri pe zi, comparativ cu aproximativ 1.300 pe zi în perioada MyCSP.

