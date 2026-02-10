Autoritățile recunosc: sute de mii de absolvenți nu mai pot fi urmăriți

Potrivit oficialilor, instituția nu deține informații actualizate privind locul de muncă sau veniturile acestor peste 370.000 absolvenți, care datorează peste 13 milioane de lire sterline, ceea ce face imposibilă verificarea obligațiilor de rambursare, relatează Daily Mail.

O mare parte dintre cei pierduți din sistem sunt studenți din Uniunea Europeană care s-au întors în țările de origine, precum și cetățeni britanici care s-au mutat în străinătate după finalizarea studiilor.

Alți debitori ar putea:

să nu lucreze,

să primească beneficii sociale,

sau să aibă venituri sub pragul de rambursare.

SLC a subliniat că nu toți clienții neverificați sunt în culpă, unii nefiind obligați legal să plătească în acest moment.

Experții avertizează: contribuabilii ar putea achita nota de plată

Nick Hillman, directorul Institutului de Politici în Învățământul Superior (HEPI), avertizează că situația reprezintă o scurgere majoră de fonduri publice.

„Aceste cifre mari arată o potențială scurgere uriașă din sistemul de credite pentru studenți”, a subliniat Nick Hillman.

„Am văzut în ultimele săptămâni cât de furioși sunt absolvenții că trebuie să plătească atât de mult pentru propria educație, dar, în cele din urmă, cineva va trebui să achite și cheltuielile pentru cei care dispar complet din sistem”.

Hillman a cerut factorilor de decizie să analizeze modelul din Noua Zeelandă, unde se aplică „penalități severe pentru întârzierea plăților” pentru cei care nu își achită datoriile.

Acuzații grave în Parlament: „escrocherie industrială”

Deputatul independent Rupert Lowe, care a obținut datele printr-un răspuns parlamentar scris, a lansat acuzații extrem de dure și a cerut o anchetă oficială.

„Vreau să știu exact câți dintre acești studenți pierduți sunt cetățeni străini.”, a spus Rupert Lowe.

„Cred că există o escrocherie industrială în curs de desfășurare, în care străinii, în special din România, iau împrumuturi cu intenția de a nu le rambursa niciodată”.

Lowe solicită măsuri radicale: „Îndemn guvernul să lanseze o anchetă completă și apoi să restricționeze eligibilitatea împrumuturilor studențești doar la cetățenii britanici”.

„Miliarde și miliarde pierdute. Cine este responsabil? Cine a fost concediat? Unde este ancheta? În cel mai bun caz, este vorba de incompetență gravă, în cel mai rău caz, de fraudă industrială. Trebuie să existe consecințe severe”, a mai adăugat Rupert Lowe.

O notă de plată „colosală” pentru contribuabili britanici

Richard Fuller, purtător de cuvânt al conservatorilor pentru educație, a avertizat că pierderile ar putea fi suportate de public.

„«Fiecare bănuț al contribuabililor» și fiecare împrumut suplimentar acordat în numele contribuabililor noștri ar trebui tratat cu aceeași seriozitate și grijă pe care cetățenii noștri o au cu propriile finanțe ale gospodăriilor”, a spus acesta.

Dimensiunea reală a problemei

Datoria totală a creditelor studențești restante era anul trecut, în decembrie, de 226 de miliarde de lire sterline.

În timp ce împrumuturile care nu au putut fi verificate erau în valoare de 12,8 miliarde £, mai exact în procent de aprox. 5,7%.

Concret, este vorba de 376.410 absolvenți pe care autoritățile britanice nu-i pot verifica.

Din totalul de 5,7 milioane de studenți sau absolvenți care au de rambursat împrumuturile pentru studii, cei al căror venit nu poate fi verificat reprezintă 6,64%, adică unu din 15.

SLC a negat că toți clienții neverificați ar fi dispăruți, insistând că este posibil să nu fie obligați să își ramburseze împrumuturile.

Context politic tensionat: taxe reduse pentru studenții UE

Scandalul apare într-un moment sensibil, după ce au apărut informații că primul ministru britanic Keir Starmer ar putea reduce taxele de școlarizare pentru studenții din UE.

În prezent:

Studenții UE plătesc între 11.400 și 32.000 £ pe an

Studenții britanici: 9.535 £ pe an

Universitățile ar putea pierde 580 de milioane £ anual dacă reducerea va fi implementată.

Un sondaj YouGov arată că 44% dintre britanici vor ștergerea parțială sau totală a datoriilor. Iar 76% consideră dobânda de 6% prea mare. De asemenea, 68% cred că taxele de 9.000 £/an sunt excesive.

Tocmai din acest motiv, foarte mulți britanici renunță la studii.

Mii de români au fraudat sistemul de împrumuturi universitare din Marea Britanie

Anul trecut, o anchetă a ziarului The Sunday Times a dezvăluit că mai multe persoane care nu aveau intenția de a termina studii academice s-au înscris la cursuri universitare pentru a obține împrumuturi, fără a avea de gând să le ramburseze.

Mii de români erau suspectați că au obținut în mod fraudulos sute de milioane de lire sterline din sistemul de împrumuturi pentru studenți din Marea Britanie.

„Până în anul universitar 2024-2025, 71.000 de români au solicitat împrumuturi pentru studenți, față de 19.000 de cetățeni polonezi, 16.000 de italieni și 12.000 de portughezi”, relatează Sunday Times.

Studenții britanici și cetățenii străini cu statut de rezident pot solicita până la 45.000 de lire pe an pentru studii universitare, inclusiv împrumut pentru taxe de școlarizare, plăți de întreținere și granturi pentru îngrijirea copiilor.

Rambursarea începe doar după ce studentul părăsește universitatea și câștigă peste 25.000 de lire anual. Dacă nu ating acest prag, nu se fac rambursări. Datoria este anulată după 40 de ani.

În 2023, noua unitate antifraudă a SLC a devenit îngrijorată de numărul mare de solicitanți din România. Cifrele arată o creștere de la 5.000 de cereri în 2015-2016 la 84.000 în 2023-2024. Aceasta sugerează că 15% din populația română din Marea Britanie a primit un împrumut pentru studenți în 2024.

