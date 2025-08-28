Despăgubiri doar pe baza unor hotărâri judecătorești

Deși în ultimii ani mai mulți orădeni s-au adresat municipalității pentru despăgubiri, după ce copacii doborâți de furtuni le-au avariat mașinile, doar 13 persoane au și încasat bani. Și asta pentru că Primăria Oradea te despăgubește doar dacă este obligată de instanță să facă acest lucru, potrivit Bihoreanul.

„Primăria Oradea plăteşte despăgubiri doar pe baza unor sentinţe”, spune Florin Birta, primarul de la Oradea.

Una dintre cele mai puternice furtuni din municipiu s-a produs în data de 25 iulie 2023, când rafalele, cu o viteză de 144 km/h, au doborât 846 arbori şi au rupt alţi 2.093 de copaci, provocând daune uriașe. Deși au fost mașini avariate de copacii doborâți de furtună, foarte puțin proprietari au și primit despăgubiri pentru aceste pagube produse.

„Primăria te despăgubeşte doar dacă o obligă instanţa. Cheltuieşti bani pe procese, cu avocaţi şi expertize, şi poate la urmă nici nu câştigi”, spune Sorin, proprietarul unei Dacia Solenza a cărei capotă a fost ruptă în două de un copac căzut pe stradă în timpul furtunii din 2023. Acesta a renunțat să meargă în instanță. „Nu am nici timp, nici bani de procese”, spune orădeanul pentru sursa citată.

Există și posibilitatea ca reclamantul să piardă procesul în instanță. Între altele, Primăria Oradea invocă faptul că maşinile au fost parcate neregulamentar sau că „nu e vina Primăriei dacă un copac sănătos a fost doborât de furtună”, susţine Diana Oltea Marc, şefa juriştilor municipalităţii.

Ce despăgubiri au primit cei 13 proprietari

După cele 13 procese pierdute, Primăria Oradea a plătit despăgubiri de aproape 340.000 lei, echivalentul a circa 67.200 euro, adică o medie de 5.200 euro pe dosar, potrivit sursei citate.

De exemplu, municipalitatea a achitat aproximativ 37.000 lei proprietarului unui autoturism Volkswagen, care a fost distrus în februarie 2023, după ce un copac a căzut pe capotă, pe strada Emanuil Gojdu din Oradea. Din această sumă, proprietarul a primit 28.400 lei, echivalentul a aproape 5.700 euro, diferenţa de aproape 1.700 euro fiind cheltuieli de judecată şi dobânzi.

În această primăvară, administraţia locală a comandat unei firme, pentru suma de 410.000 lei, un masterplan privind starea celor circa 40.000 de copaci din oraş.

Rezultatele preliminarii arată că circa 30% dintre ei sunt afectaţi de tăieri incorecte ori de săpături. Aceștia prezintă risc de cădere. Ce a făcut primăria în acest sens? „Am achiziţionat benzi şi semne de avertizare pe care le vom monta pe arborii afectaţi”, spune Sebastian Marchiş, director tehnic în cadrul Primăriei Oradea.