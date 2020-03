De Iulian Budușan,

Amănunte despre bărbatul din Caracal, județul Olt, aflați la Adriana Nedelea LA FIX.

Adriana Pistol, directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile: „Cu 8 cazuri nu putem vorbi de epidemie”

„Este liniștitor că nu am descoperit cazuri care să nu aibă legătură cu directă cineva deja infectat. ”

Acesta cazuri sunt firești. Dacă mergi cu cineva infectat peste 12 ore, transmiterea bolii se face ușor. Încă ne mai așteptăm să decoperim noi cazui. Este liniștitor că nu am descoperit cazuri care să nu aibă legătură cu cineva deja infectat. Aici este vorba de un autocar, care merge din Italia în România o distanță foarte lungă pentru ca virusul să se transmită.

Toate persoanele care vin din zona galbenă (Italia), au primit recomandarea să se izoleze acasă.

Cu 8 cazuri nu putem vorbi de epidemie, ci abia de un lanț de transmitere. avem scenarii după care lucrăm, nici Italia nu a declarat epidemie.

Această boală se transmite la persoane foarte apropiate. Majoritatea contacților au fost negativi.

Dacă am petrecut mult timp la o distanță mică, am șanse mari să iau virusul. De asemenea, dacă acea persoană a strănutat, am luat virusul, dacă nu mă spăl pe mâini des atunci iau repede virusul.

Anca Ochianu, reporter Libertatea. Acest bărbat de 51 de ani a intrat în autoziloare la domiciliu pe 29 februarie. Am sunat în Caracl pentru a vorbi cu localnicii dacă sunt îngrijorați, dar oamenii nu sunt temători, pentru că persoana infectată a stat izolată în casă și nu a intrat în contact cu oameni. El va ajunge la spital în Craiova, el va fi transportat cu ambulanța de ISU Olt. Azi va ajunge la Craiova unde va primi tratament de specialitate. V Babeș este cea de-a 6 unitate spitaliceacă ce tratează Covid-19.

Viața oamenilor călcată în picioare, a scris pe Facebook ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, după o vizită la una dintre arhivele Casei de Pensii București din șoseaua Olteniței 388, clădirea Romprim.

Violeta Alexandru, Ministrul Muncii: „Acest depozit este un focar de infecție ”



Trebuie să aflu de la Casa de Pensii București să văd cine coordonează athivarea documentelor pensionarilor decedați, care trebuie deșinute timp de 50 de ani. Ele constituie surse de infromații pentru urmașii celui decedat.

În lipsa unui proces de digitalizare, de conectare între case de pesnii,ANAF și Finanțe, cu atât mai mult casele de pensii trebuie să dețină actele în bună stare. Nu poți arunca dosare și să calci peste ele, este lipsă de respect.

Dacă ar exista un mecanism prin care să verificăm dacă s-au făcut investiții, ar fi mai ușor. Am mai avut probleme cu scanarea carnetelor de muncă, iar o astfel de experiență ne arată că este nevoie de o instituție care să fie capabilă. NU semnez contracte doar pentru a anunța un nou contract. Trebuie să facem totul sub garanția că se poate urmări impelmentarea serviciului.

De la Casa de Pensii l-am avut pe șeful acesteia și a văzut realitatea groaznică. Situația e cunoscută și de către ei și i-am cerut să vedem dacă există fonduri pentru a se pune arhivele la punct. Au fost prioritizate dosarele pensionarilor în viață.

