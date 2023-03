Mai multe zeci de case au fost îngropate în noaptea de duminică spre luni în acea regiune andină, care a fost zguduită săptămâna trecută şi de un cutremur de pământ.

În total, aproape 500 de persoane au fost afectate de alunecarea de teren.

Tragic news from Ecuador as 16 people die in a mountain village landslide, with at least 7 missing and a dozen injured. Heavy rains and warnings of fault lines preceded the disaster. Rescue teams continue to search for survivors. #Ecuador #Landslide #Alausí #Chimborazo pic.twitter.com/WaLY8Dhjrb