Fermă-fantomă folosită pentru o fraudă cu ajutoare sociale

O anchetă desfășurată în provincia Granada a scos la iveală o schemă de fraudare a sistemului de prestații sociale în care un agricultor independent a falsificat contracte de muncă pentru zeci de persoane. Bărbatul a fost condamnat la cinci ani de închisoare și la o amendă de 1,15 milioane de euro pentru fraudă la sistemul de securitate socială. Potrivit autorităților spaniole, el întocmea contracte de muncă fictive pentru indivizi care, în realitate, nu lucrau la ferma sa. Cu aceste documente, persoanele respective reușeau să primească în mod necuvenit prestații sociale.

162 de contracte de muncă false vândute cu 600 de euro bucata și 247.000 de euro obținuți ilegal: cum a furat statul un agricultor între 2016 și 2017, în Spania
Imagine generată cu AI

Peste 247.000 de euro obținuți ilegal

Autoritățile au început să suspecteze existența fraudei după ce Inspectoratul Muncii a observat mișcări neobișnuite în registrele privind angajările și încetările contractelor transmise de angajator către Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă din Spania, SEPE, și către Institutul Național de Securitate Socială, INSS. Ancheta a arătat că zeci de persoane fuseseră înregistrate în sistemul de securitate socială pentru perioada necesară obținerii prestațiilor, deși între acestea și angajator nu exista o relație de muncă reală.

Agricultorul, înregistrat ca lucrător independent și specializat în cultivarea cerealelor într-o localitate din provincia Granada, obținuse în 2016 acces la sistemul RED Directo. Această platformă permite micilor întreprinderi și persoanelor care desfășoară activități independente să efectueze online procedurile privind securitatea socială. Astfel, bărbatul a folosit accesul la sistem pentru a declara persoane ca fiind angajate fictiv la ferma sa, deși acestea nu s-au prezentat niciodată la locul de muncă.

Între 2016 și 2017, el a înregistrat 162 de angajați, ceea ce a permis obținerea ilegală a unor prestații sociale în valoare totală de 247.532,12 euro.

Majoritatea contractelor vizate aveau o durată de 35 de zile, aceasta fiind perioada minimă anuală necesară în regimul agricol special pentru accesarea anumitor prestații sociale.

Sediul firmei era o livadă de măslini abandonată

Ancheta a scos la iveală și un alt detaliu surprinzător. Bărbatul aflat în centrul fraudei era proprietarul unei firme-fantomă. Inspectoratul Muncii s-a deplasat la adresa indicată drept sediu social al companiei, însă autoritățile nu au găsit niciun angajat sau reprezentant al firmei.

La fața locului se afla doar o livadă de măslini abandonată și un țarc gol.

1,15 milioane de euro amendă și 5 ani de închisoare

Instanța l-a găsit vinovat pe agricultor de fraudă agravată la securitatea socială, asociată cu o infracțiune continuă de fals și uz de fals.

Pe lângă cei 5 ani de închisoare și amenda de 1,15 milioane de euro, bărbatul nu va mai putea beneficia timp de 7 ani de ajutoare publice și de avantaje fiscale sau sociale.

În cadrul aceleiași anchete, alte 69 de persoane au fost condamnate pentru fraude legate de obținerea prestațiilor sociale și falsificarea documentelor. Alți doi inculpați au fost achitați.

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