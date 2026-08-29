Prima vizită a americanilor, la MAI

„Cătălin Predoiu, Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, a avut o întrevedere cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii (House Armed Services Committee), cu prilejul vizitei în România a unei delegații a Congresului SUA conduse de acesta. Discuțiile au vizat consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, evoluțiile de securitate din regiune, importanța strategică a Mării Negre, precum și perspectivele aprofundării cooperării bilaterale în domeniul afacerilor interne”, a transmis Ministerul de Interne.

Predoiu a subliniat importanța sprijinului oferit de Statele Unite pentru securitatea Flancului Estic al NATO și a regiunii Mării Negre, precum și rolul esențial al parteneriatului. De asemenea, a reafirmat angajamentul României de a rămâne un aliat de încredere și un partener strategic al SUA, implicat activ în menținerea stabilității regionale.

„Cătălin Predoiu a apreciat caracterul dinamic și orientat spre rezultate al cooperării operaționale cu FBI, precum și dezvoltarea constantă a relației cu Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS), inclusiv prin colaborarea cu Homeland Security Investigations (HSI) și U.S. Customs and Border Protection (CBP). A fost exprimat interesul pentru continuarea și aprofundarea acestei cooperări, inclusiv prin intensificarea schimbului de informații, dezvoltarea capabilităților comune, schimbul de bune practici și identificarea unor noi oportunități de colaborare operațională”, a precizat MAI în comunicat.

La discuțiile de la sediul Ministerului de Interne a participat și secretarul de stat Bogdan Despescu, potrivit imaginilor oficiale.

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A doua vizită a americanilor, la MAE

La rândul său, MAE a transmis: „Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a primit o delegație a Congresului SUA, condusă de Mike Rogers (R-Alabama), președinte al Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, și care îl include pe Eric Sorensen (D-Illinois), membru al Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților, și E.S., ambasadorul Darryl Nirenberg, pentru o întrevedere dedicată consolidării componentei de apărare și securitate a Parteneriatului Strategic dintre România și SUA”.

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Întâlnirea a avut loc în contextul în care România și SUA și-au intensificat dialogul politic în ultimul an, iar MAE vrea să consolideze sprijinul bipartizan din Congresul SUA pentru Parteneriatul Strategic.

„Ministrul român și senatorul Mike Rogers au discutat despre susținerea unei prezențe întărite în România și pe Flancul Estic în procesul de revizuire a posturii SUA în Europa, despre dialogul constant cu SACEUR, generalul Alexus Grynkewich, și despre National Defense Authorization Act (NDAA)”, a precizat instituția diplomatică.

MAI a mai transmis că România rămâne un aliat de încredere al SUA la Marea Neagră și a subliniat importanța unei coordonări strânse între Europa și SUA pentru consolidarea NATO.

Delegația Congresului Statelor Unite ale Americii este în România în perioada 28-31 august și este condusă de congresmanul Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților (House Armed Services Committee), și îl include pe congresmanul Eric Sorensen (D-IL), membru al aceleiași comisii.