Cât ar putea să scadă debitul Dunării la intrarea în România

După două zile consecutive cu o ușoară creștere a volumului, debitul Dunării la intrarea în țară ar urma să intre din nou pe o curbă descendentă, avertizează Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) în cea mai recentă prognoză. Situația menține presiunea pe sistemul energetic național, în condițiile în care funcționarea centralei nuclearelectrice de la Cernavodă depinde direct de nivelul fluviului.

Potrivit datelor oficiale valabile pentru intervalul 28 august – 4 septembrie și citate de Antena 3 CNN, debitul Dunării la secțiunea Baziaș va atinge temporar o valoare de 1.600 mc/s, va staționa scurt timp, după care va scădea până la nivelul alarmant de 1.500 mc/s.

Indicatorii se situează mult sub mediile multianuale specifice acestei perioade din an, de 3.900 mc/s în luna august, respectiv 3.800 mc/s pentru luna septembrie.

Ce se întâmplă în aval de Porțile de Fier

Repartizarea volumelor de apă pe sectorul românesc indică o dinamică diferențiată în prima și a doua parte a intervalului analizat de hidrologi.

În prima jumătate a perioadei de prognoză, debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Călărași și relativ staționare pe sectorul Cernavodă – Tulcea. Ulterior, apele se vor menține la niveluri constante pe tronsonul Gruia – Bechet, în timp ce pe sectorul Corabia – Tulcea se preconizează ușoare creșteri prin propagare.

Debitul râurilor din țară rămâne staționar

În ceea ce privește prognoza extinsă pentru râurile interioare, hidrologii estimează că debitele vor rămâne în general staționare.

Totuși, ploile torențiale prognozate pot provoca creșteri punctuale și viituri rapide pe râurile mici din zonele de deal și munte. Per ansamblu, regimul hidrologic al lunilor august și septembrie rămâne la doar 30%-50% din mediile multianuale pe majoritatea bazinelor din țară, cu valori și mai scăzute, sub 30%, în bazine ca Bârlad, Prut sau râurile din Dobrogea.

Când ar putea fi repornit reactorul de la Cernavodă

Scăderea debitului fluviului afectează direct operarea Centralei Nucleare de la Cernavodă, unde răcirea sistemelor necesită un aport constant de apă. Președintele Nicușor Dan a oferit clarificări privind calendarul estimat pentru revenirea la capacitatea normală de producție a unității opuse temporar din cauza nivelului scăzut al apelor.

Șeful statului a dat asigurări că piața energetică și consumatorii sunt protejați prin interconectările regionale, iar revenirea la parametrii optimi este o chestiune de câteva săptămâni.

„Este o chestiune de săptămâni, două săptămâni, trei săptămâni, până când hidrologii spun că vom avea suficientă apă pentru a porni cel puțin unul din reactoarele de la Cernavodă. Apoi, din fericire, noi suntem interconectați cu Ucraina, suntem interconectați cu Bulgaria, care din fericire are o capacitate de stocare consistentă. Centrala de la Cernavodă are circa zece zile de când este oprită și am reușit să funcționăm toți fără sincope”, a declarat Nicușor Dan, la conferința de presă din Republica Moldova.

Autoritățile monitorizează zilnic evoluția debitelor la intrarea în țară și pe sectorul Cernavodă pentru a stabili momentul exact în care manevrele de repornire ale unității pot fi efectuate în condiții de deplină siguranță nucleară.

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