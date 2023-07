„Numărăm în prezent 20 de morţi”, printre care cinci minori, precum şi nouă persoane date dispărute, a declarat presei căpitanul Alvaro Farfan, şeful pompierilor din departamentul Cundinamarca, unde a avut loc tragedia.

Drone footage shows damage from deadly landslide in #Colombia



A landslide caused by heavy rains in a mountainous region of central Colombia killed at least 15 people and destroyed 22 houses pic.twitter.com/sppSki0t3m