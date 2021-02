Premierul irlandez Micheal Martin a condamnat manifestaţia care a degenerat, care „a dat dovadă de o lipsă totală de respect faţă de oamenii care au făcut sacrificii în timpul acestei pandemii”. „Nu poate exista o justificare a acestei manifestaţii sau a violenţelor care au avut loc”, a completat deminitarul, într-un comunicat.

În timpul violențelor, manfiestanții au țintit polițiștii cu focuri de artificii. Forțele de ordine au luat cu asalt mulţimea în mai multe rânduri, agitând bastoane.

Gardaí have clashed with anti-lockdown protesters on Grafton Street in Dublin this afternoon.



A protest was planned at Stephen's Green for 2pm. pic.twitter.com/1uHPDBmtlG — TheJournal.ie (@thejournal_ie) February 27, 2021

Manifestanți au distribuit manifeste cu sloganul „Lăsaţi Irlanda să trăiască!” şi au scandat „Puneţi capăt izolării!”.

23 de persoane au fost arestate, 3 polițști au fost răniți, dintre care unul a fost spitalizat.

Ministrul Justiţiei Helene McEntee a anunţat că audiere specială urmeazăsă fie organizată, în vederea unei „inculpări rapide” a persoanelor arestate.

Irlanda se confruntă cu a treia izolare în lupta împotriva Covid-19, iar premierul a anunţat marţi că aceasta a fost prelungită până la 5 aprilie.

De la începutul pandemiei, autorităţile sanitare din Irlanda, 6.500.000 de locuitori, au raportat 280.980 de cazuri de coronavirus și 4.313 de morţi din cauza virusului, potrivit ultimelor date.

