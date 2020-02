De Valentina Postelnicu,

Marcel Vela a declarat că, în prezent, 5667 de persoane sunt monitorizate, la domiciliu, iar 99 de persoane sunt în carantină.

Ministrul de Interne a arătat că, pe toate intrările de la graniţe, pe aeroporturi, au intrat în ultimele 24 de ore un număr de 3.210 cetăţeni din Italia.

Premierul Ludovic Orban i-a spus ministrului de Interne ca Poliţia de frontieră să ceară mai ales celor cu maşini personale, actele din Italia, pentru a se identifica dacă vin din zonele de focar al infecţiei, pentru a nuintra în carantină persoane care nu au ajuns în zonele cu probleme.

„Trebuie să le explicăm că este în interesul lor să prezinte aceste date”, a mai spus Orban.

Vela a mai menţionat că a crescut numărul de intrări de maşini personale în ţară.”Acolo e un risc” a răspuns Orban.

Premierul interimar a cerut şi Ministerului Transporturilor listele de pasageri de pe cursele aeriane şi calea ferată.

„Dacă şeful autorităţii aeronautice române nu răspunde la telefon, să îl daţi afară”, i-a spus Orban lui Lucian Bode.

Ministerul Transpoorturilor a declarat, la rândul lui, că în România intră zilnic aproximativ 80.000 de cetăţeni, iar structura se schimbă de la o zi la alta, după izbucnirea epidemiei de coronavirus în Italia.

„Aşa cum precizează cei de la achiziţii centralizate, se semnează astăzi acordul cadru pentru achiziţia celor 35 de termoscanere, cinci vor fi luate săptămâna viitoare, 10 până pe 20 martie şi restul în 55 de zile. Furnizorul este din Irlanda”, a mai spus Bode.

Ministrul a precizat şi ce măsuri se iau pe CFR şi la metrou.

„Pe CFR, în trenuri, în special cele internaţionale, s-au împărţit afişe cu sfaturile de călătorie, s-au dezinfectat toate suprafeţele. Nu pleacă de la graniţă până nu se iau acestre măsuri”, a spus Bode.

El a menţionat că, la metrou are loc un program suplimentar de dezinfecţie a barelor de susţinere a butoanelor de deschidere şi a scaunelor din vagoane.