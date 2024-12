Sela Mahmoud Al-Fasih „a murit din cauza frigului extrem” în Al-Mawasi, a anunțat miercuri, pe X, dr. Muneer Al-Bursh, directorul general al Ministerului Sănătății din Gaza.

سيلا محمود الفصيح، تجمّدت من البرد القارس في الخيام الموجودة على شاطئ البحر في مواصي خان يونس، في المنطقة التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي “منطقة إنسانية آمنة مؤقتة للنازحين”.



Sila Mahmoud Al-Faseeh, froze to death from the extreme cold in the tents located on the beach in Mawasi