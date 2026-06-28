Elena Mateescu, director ANM: „Vom resimți 45 de grade Celsius”

Final de iunie cu temperaturi extreme în România. Este cod roșu de caniculă în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, iar începând de luni, 29 iunie, și până pe 1 iulie, aproape toată țara va fi afectată de căldura sufocantă.

„Valul de căldură va fi în intensificare începând de astăzi. Este cod roșu de caniculă în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, unde temperaturile vor fi foarte ridicate pentru perioada în care ne aflăm, între 35 și 41 de grade Celsius, nopți tropicale și un indice de disconfort termic de peste 80 de unități”, a declarat pentru Libertatea directorul Administrației Naționale de Meteorologie.

Șefa ANM a precizat că valorile termice estimate pentru următoarele zile sunt apropiate de recordurile absolute înregistrate în luna iunie în numeroase zone din țară. „Aceste temperaturi maxime sunt comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie în multe zone”, a explicat Elena Mateescu.

19 stații au înregistrat cele mai ridicate temperaturi minime pentru o dimineață de 28 iunie

Potrivit acesteia, dimineața zilei de 28 iunie a adus deja valori neobișnuit de ridicate.

„În această dimineață, de exemplu, 19 stații au înregistrat cele mai ridicate temperaturi minime pentru o dimineață de 28 iunie de când se fac măsurători meteorologice”, a spus directorul ANM.

La începutul săptămânii viitoare, avertizarea de cod roșu va fi extinsă în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, inclusiv în București. „Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa, în general, între 17 și 25 de grade”, a precizat Elena Mateescu.

Directorul ANM a avertizat că indicele de disconfort termic va depăși pragul critic în multe zone ale țării. „Vorbim despre un indice de disconfort termic accentuat peste 80 de unități și de temperaturi resimțite de 45 de grade Celsius, mai ales în marile aglomerări urbane”, a afirmat Elena Mateescu.

Furtuni și vijelii de la mijlocul săptămânii

Potrivit directorului Administrației Naționale de Meteorologie, începând de miercuri după-amiază, vremea va deveni instabilă, în special în zonele de deal și de munte.

„Începând de miercuri după-amiază, crește gradul de instabilitate atmosferică, în special în zonele de deal și de munte. Joi, vineri, sâmbătă, valorile de temperatură vor scădea cu minimum 10 grade Celsius, apar vijeliile, furtunile și căderile de grindină”, a concluzionat Elena Mateescu.

28, 29 și 30 iunie, trei zile de foc în România

În intervalul 28 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 10:00, codul roşu de vreme deosebit de caldă va afecta zone din Crişana, Maramureş, Transilvania şi nordul Moldovei, areale în care se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. De asemenea, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 38 de grade, mai ridicate în Maramureş, Crişana şi nord-vestul Transilvaniei, spre 39-40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa, în general, între 17 şi 25 de grade.

Judeţele vizate de codul roşu sunt: Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Sibiu, Harghita, Covasna, Braşov, Suceava şi Botoşani.

Elena Mateescu, director ANM, anunță când se răcește vremea în România: „Apar furtunile și temperaturile scad cu 10 grade Celsius”
ANM a emis o avertizare cod roşu de caniculă, ce vizează, duminică şi luni, un număr de 16 judeţe, precum şi alerte de cod galben şi portocaliu, valabile în trei sferturi din ţară. Sursa foto: ANM

Tot până luni dimineaţa va fi cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic accentuat în zone din Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi a Moldovei. ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, iar temperaturile maxime se vor situa între 34 şi 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Totodată, noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa, în general, între 17 şi 22 de grade.

De asemenea, de duminică dimineaţa, până luni la ora 10:00, va fi în vigoare un cod galben de vreme caldă, în Dobrogea şi în sud-estul Munteniei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar ITU va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Minimele termice se vor încadra între 19 şi 21 de grade, mai ridicate spre 23-24 de grade, pe Litoral şi în Delta Dunării, potrivit ANM

Cod roşu de caniculă în trei sferturi din ţară, inclusiv în Bucureşti, de luni până miercuri

În intervalul 29 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00, va fi cod roșu de caniculă în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia şi în jumătatea vestică a Munteniei, unde se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Maximele termice vor fi cuprinse între 35 şi 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat şi Crişana, iar nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa, în general, între 17 şi 25 de grade.

Elena Mateescu, director ANM, anunță când se răcește vremea în România: „Apar furtunile și temperaturile scad cu 10 grade Celsius”
Cod roşu de caniculă în trei sferturi din ţară, inclusiv în Bucureşti, de luni până miercuri. Sursa foto: ANM

De asemenea, în aceeaşi perioadă, va fi cod portocaliu de căldură intensă, caniculă, nopţi tropicale şi disconfort termic accentuat în Dobrogea şi în jumătatea estică a Munteniei, unde ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade, în Delta Dunării, şi până la 38 de grade în restul zonelor. În acelaşi timp, nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 şi 24 de grade. Meteorologii precizează că, în după-amiaza şi în seara zilei de marţi, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creştere mai ales în zonele de deal şi de munte. 

Căldura se va intensifica în Capitală, în următoarele zile

Valul de căldură extremă va rămâne intens deasupra zonei municipiului Bucureşti, până miercuri dimineaţa, maximele termice urmând să atingă 39 de grade.

În perioada 28 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 10:00, valul de căldură va persista şi se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, astfel că ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, iar noaptea va fi tropicală. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade, în timp ce minima va oscila între 19 şi 21 de grade.

De luni dimineaţa până miercuri (1 iulie), la ora 10:00, căldura va continua să se intensifice şi disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor ajunge la 39 de grade, iar cele minime la 20-23 de grade Celsius.

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