Turbulențele s-au produs cu 30 de minute înainte ca avionul, care transporta 278 de pasageri, să aterizeze la Honolulu, pe Aeroportul Internațional Daniel K. Inouye. Echipajul de zbor era format 10 membri.

11 pacienți sunt în stare gravă, au declarat serviciile medicale de urgență din Honolulu, într-un comunicat. Printre cei transportați la spital s-a numărat și un copil de 14 luni.

Hawaiian Airlines „susține toți pasagerii și angajații afectați” și monitorizează situația, a transmis compania. Printre cei răniți se numără și trei membri ai echipajului.

(1/2) HA35 from PHX to HNL encountered severe turbulence & landed safely in HNL at 10:50 a.m. today. Medical care was provided to several guests & crewmembers at the airport for minor injuries while some were swiftly transported to local hospitals for further care.