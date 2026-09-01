Primul zbor al unui avion F-16

Puține avioane de vânătoare din lume se pot lăuda cu o carieră atât de îndelungată și de răspândită precum F-16 Fighting Falcon. În 1972, Forțele Aeriene ale SUA (US Air Force) au decis să finanțeze construcția unor avioane de vânătoare ușoare, aflate încă în fază de prototip. Două companii au fost alese pentru acest proiect: General Dynamics și Northrop. Modelul realizat de prima dintre acestea a primit numele YF-16, iar celălalt a fost denumit YF-17.

Conceput inițial de General Dynamics (astăzi parte din Lockheed Martin) ca un avion de luptă multirol ușor, foarte rapid și extrem de manevrabil, prototipul YF-16 a efectuat primul său zbor, în 1974, la baza aeriană Edwards din California. Însă, dacă în acea zi de 20 ianuarie, pilotul de teste nu ar fi avut o reacție rapidă, probabil că întregul program F-16 nu ar fi trecut niciodată de primul zbor, unul care avea toate șansele să se sfârșească tragic.

Când pilotul Phil Oestricher a urcat în carlinga prototipului YF-16, care fusese prezentat publicului cu ceva mai mult de o lună în urmă, misiunea lui părea una relativ simplă. Aceasta consta într-un test de rulare la mare viteză, în care aeronava urma să se deplaseze pe sol folosind puterea propriului motor. Primul zbor nu era programat decât pentru începutul lunii februarie, însă avionul cu aspect futurist avea alte planuri.

Manevra care a salvat programul F-16

În timpul testului, în momentul în care Oestricher a ridicat ușor botul aeronavei, aceasta a început să se balanseze violent, astfel încât aripa stângă și partea dreaptă a ampenajului orizontal au atins pista. În cronica acelui prim zbor aproape dezastruos, ziarul „Post Intelligencer” din Seattle descria modul în care pilotul american se lupta cu disperare să păstreze controlul asupra avionului, în timp ce situația devenea tot mai gravă pe măsură ce prototipul YF-16 începea să vireze spre stânga.

Oestricher și-a dat seama că trebuia să renunțe la planul inițial al testului și să ridice aeronava în aer, dar să o facă foarte rapid, înainte ca aceasta să se prăbușească. După câteva clipe de-a dreptul înfiorătoare, aeronava a atins din nou pista, însă Oestricher a reușit în cele din urmă să prindă suficientă viteză pentru a putea desprinde prototipul de sol și să ducă la bun sfârșit un zbor neplanificat și spectaculos, de șase minute, înainte de a ateriza înapoi la baza californiană.

Datorită experienței și priceperii sale, Oestricher a reușit să prevină o tragedie și a contribuit, astfel, la nașterea uneia dintre cele mai de succes aeronave din istoria recentă, relatează BBC.

În cinci decenii, peste 4.600 de exemplare F-16 au ieșit de pe liniile de asamblare din Statele Unite, iar producția lor nu dă nici un semn că s-ar opri. Dacă Oestricher nu ar fi reușit să salveze prototipul YF-16 de la un accident ce părea iminent, la chiar primul său test de rulare pe pistă, multe dintre forțele aeriene ale lumii ar fi avut astăzi un mare gol în flotele lor.

În prezent, F-16 se află în dotarea a 29 de forțe aeriene din întreaga lume, inclusiv a Forțelor Aeriene Române, care sunt în proces de completare a unei flote proprii de 49 de avioane de luptă F-16 Fighting Falcon (17 din Portugalia şi 32 din Norvegia), la care se adaugă 18 avioane F-16 puse la dispoziție de Olanda pentru Centrul European de Instruire F-16 (EFTC) de la Fetești.

Cum a ajuns F-16 Fighting Falcon în dotarea Forțelor Aeriene Române

Cu peste 400.000 de misiuni de luptă la activ, în diverse teatre de operații, F-16 rămâne unul dintre cele mai testate avioane de vânătoare din lume. Experiența acumulată pas cu pas în aceste misiuni reale a stat la baza rafinării continue a procedurilor și a tacticilor de utilizare a aparatului de zbor. Acum, Forțele Aeriene Române își propun să preia și să aplice acest bagaj de cunoștințe pentru a exploata la maximum potențialul tactic al acestei aeronave.

Practic, integrarea acestei tehnologii avansate, dublată de know-how-ul deja validat pe plan internațional, va aduce beneficii pe două paliere. Pe de-o parte, va întări capacitatea de apărare a spațiului aerian național, iar pe de altă parte, va îmbunătăți sprijinul acordat celorlalte categorii de forțe, pentru apărarea și securitatea spațiului aerian al NATO.

Versatilitatea lui F-16 le oferă comandanților un instrument flexibil, capabil să acopere o gamă mult mai amplă de misiuni decât până acum. Procesul de tranziție a început în septembrie 2014, atunci când primul contingent de militari români a ajuns la Baza Aeriană 5 din Monte Real, Portugalia, pentru a urma cursul de conversie pe aeronava multirol F-16 Fighting Falcon.

La finalul programului, 88 de militari – piloți, ingineri și specialiști în planificarea misiunilor – au dobândit competențele necesare pentru a opera întregul spectru de misiuni specifice aeronavelor F-16. Pregătirea s-a derulat în două etape distincte: una s-a desfășurat în Portugalia, iar cea de-a doua în România. Livrarea avioanelor s-a realizat, de asemenea, în tranșe succesive.

În urmă cu aproape zece ani, pe 29 septembrie 2016, Forțele Aeriene Române au primit primele șase aeronave modernizate la standardul F-16 MLU 5.2R (cinci în simplă comandă şi una în dublă). A urmat, pe 15 decembrie 2016, un al doilea lot de trei avioane (două în simplă comandă și unul în dublă), iar seria de livrări s-a încheiat pe 28 septembrie 2017, odată cu sosirea ultimelor trei aeronave, aflăm de pe roaf.ro.

În total, fiecare aparat dispune de o resursă medie de zbor de aproximativ 4.500 de ore, ceea ce garantează o perioadă minimă de exploatare de 20 de ani, cu condiția menținerii unui ritm anual de cel puțin 200 de ore de zbor per avion. Prețul mediu al acestui avion este de 18,8 milioane de dolari.

În plus, în 2022, a fost semnat contractul pentru cumpărarea a 32 de avioane F-16 second-hand din Norvegia, cu livrări eșalonate în tranșe. Tranzacția, evaluată la aproximativ 388 de milioane de euro pentru aeronave și completată până la peste 510 milioane de euro prin pachetul de suport logistic, motoare de rezervă și echipamente FMS furnizate de SUA, a oferit României aparate modernizate la un standard superior (MLU M6.5.2). Livrările au debutat în decembrie 2023 şi până în prezent, România a primit 21 dintre cele 32 de aparate.

Care sunt avantajele achiziţionării avioanelor F-16 second-hand

Achiziția de avioane F-16 second-hand din Portugalia și Norvegia a oferit României o soluție rapidă și sustenabilă financiar pentru înlocuirea flotei uzate de MiG-21 LanceR, asigurând în același timp tranziția tehnică și operațională către aeronavele de generația a 5-a (F-35). Iată câteva dintre avantajele acestei decizii:

Cost de achiziție net inferior comparativ cu aeronave noi – Pachetul din Norvegia (32 de avioane) a fost achiziționat cu aproximativ 388 milioane de euro (ajungând la circa 513 milioane de euro cu tot cu suportul tehnic și echipamentele furnizate de SUA). Prin comparație, achiziția unui număr similar de avioane noi-nouțe F-16 Block 70/72 sau F-35 ar fi depășit 3-4 miliarde de euro, o sumă imposibil de suportat bugetar pe termen scurt.

Timp redus de livrare și eliminarea decalajului operațional – Liniile de producție ale producătorilor (cum este Lockheed Martin) au timpi de așteptare de 5-7 ani pentru comenzi noi. Cumpărarea aparatelor norvegiene din stocul activ a permis livrarea lor eșalonată rapidă, facilitând retragerea definitivă a avioanelor vulnerabile MiG-21 LanceR în mai 2023, fără a lăsa spațiul aerian descoperit.

Standard tehnic ridicat (MLU M6.5.x) și resurse mari de zbor rămase – Avioanele norvegiene au fost conservate impecabil în hangare climatizate și au parcurs programe ample de modernizare (Mid-Life Update). Acestea au venit echipate cu avionică avansată, radar capabil de țintire precisă, integrare Link 16 și compatibilitate cu rachete razei lungi (AMRAAM), având suficiente ore de zbor rămase pentru a opera încă 10-15 ani.

Dezvoltarea industriei naționale (Transfer tehnologic la Aerostar Bacău) – Contractul F-16 a fost condiționat de desemnarea companiei Aerostar Bacău ca și Centru Național de Mentenanță pentru aeronavele F-16 ale Forțelor Aeriene. Acest lucru permite efectuarea lucrărilor de reparații, revizii periodice (R-3) și modernizări în țară, păstrând fondurile în economia locală și oferind autonomie tehnică.

Etapă intermediară (Bridge Solution) pentru trecerea la F-35 – Trecerea directă a piloților, personalului navigant și a infrastructurii de la avioane de concepție sovietică (MiG-21) la avioane de generația a 5-a (F-35) era foarte dificilă din punct de vedere doctrinar și logistic. F-16 a introdus procedurile NATO, alimentarea în aer, tacticile BVR și cultura de mentenanță de tip occidental, pregătind terenul pentru F-35.

Cu ce performanțe se laudă un avion F-16

Din punct de vedere tehnic, F-16 este un avion competitiv chiar și la mai bine de jumătate de secol de la primul zbor pe care l-a efectuat. Aeronava are o anvergură de aproape 10 metri, o lungime de aproximativ 15 metri și o greutate maximă la decolare de peste 16 tone. Este propulsată de un singur motor Pratt & Whitney F100 sau, în funcție de variantă (aparatele mai noi), General Electric F110, cu o forță de tracțiune de peste 13.000 kgf în regim de post-combustie (pentru aparatele mai noi), ceea ce îi permite un raport tracțiune-greutate remarcabil pentru categoria sa. Printre cifrele care definesc performanța aparatului se numără:

Viteză maximă: peste Mach 2, adică mai mult de dublul vitezei sunetului la altitudine mare, deși în configurație operațională, cu armament extern, viteza susținută este mai apropiată de Mach 1,9.

peste Mach 2, adică mai mult de dublul vitezei sunetului la altitudine mare, deși în configurație operațională, cu armament extern, viteza susținută este mai apropiată de Mach 1,9. Plafon de zbor: peste 15.200 de metri altitudine, care este suficientă pentru a opera deasupra majorității sistemelor de apărare antiaeriană cu rază scurtă.

peste 15.200 de metri altitudine, care este suficientă pentru a opera deasupra majorității sistemelor de apărare antiaeriană cu rază scurtă. Rază de acțiune: 4.217 kilometri cu rezervoare suplimentare externe, ceea ce îi permite misiuni de lungă durată fără realimentare frecventă, conform globalmilitary.net; în configurație de luptă, cu armament complet, raza de acțiune scade semnificativ, dar rămâne suficientă pentru majoritatea misiunilor de patrulare și de interceptare din regiune.

4.217 kilometri cu rezervoare suplimentare externe, ceea ce îi permite misiuni de lungă durată fără realimentare frecventă, conform globalmilitary.net; în configurație de luptă, cu armament complet, raza de acțiune scade semnificativ, dar rămâne suficientă pentru majoritatea misiunilor de patrulare și de interceptare din regiune. Sarcină utilă: aparatul dispune de nouă puncte de acroșare și poate transporta o încărcătură de armament de până la aproximativ 7.700 de kilograme.

Dincolo de aceste performanțe, manevrabilitatea rămâne una dintre marile calități ale aeronavei. Comenzile de zbor sunt de tip „fly-by-wire” digital, în timp ce suprafețele de control – stabilizatoare integral mobile, flaperoane și voleți de bord de atac cu acționare automată – permit manevre foarte strânse, cu o viteză de rotație a suprafețelor de control de până la 52 de grade pe secundă.

Structura celulei este dimensionată pentru o resursă de circa 8.000 de ore de zbor, calculată pentru un mix de misiuni de antrenament pentru luptă aeriană, atac la sol și zbor normal. Longevitatea lui F-16 Fighting Falcon nu ține doar de numărul mare de exemplare construite, ci și de capacitatea programului de a fi actualizat în permanență.

Prin programul de modernizare Mid-Life Update (MLU), peste 380 de aeronave au fost aduse la un nivel tehnologic apropiat de cel al variantelor mai noi, iar dezvoltarea continuă și astăzi prin modele precum F-16V (Viper), care sunt dotate cu radar performant cu scanare electronică activă și sisteme de război electronic actualizate.

De-a lungul celor cinci decenii de serviciu, F-16 Fighting Falcon și-a demonstrat eficiența în confruntări majore precum Operațiunea Opera (distrugerea reactorului Osirak de către aviația israeliană, 1981), Războiul din Liban din 1982 (bătălia aeriană din Valea Bekaa), Războiul din Golf (1991), intervențiile NATO din Balcani (Bosnia, 1995 și Kosovo, 1999), campaniile din Afganistan și Irak, precum și în misiunile mai recente din Orientul Mijlociu și Ucraina.

Cu un bilanț de peste 70 de victorii aeriene și nicio doborâre confirmată în luptă aer-aer directă (dogfight), majoritatea pierderilor suferite în teatrele de război au fost cauzate de sistemele antiaeriene de la sol (SAM/AAA) – printre cele mai cunoscute numărându-se cele cinci aparate americane prăbușite în Irak (1991), două aeronave doborâte în Balcani (1995 și 1999) și un F-16 israelian lovit de o rachetă S-200 deasupra Siriei (2018). În plus, istoricul operațional al flotei globale include și pierderi noncombat cauzate de defecțiuni tehnice, erori de pilotaj sau condiții meteo nefavorabile, cum a fost cazul aeronavei ucrainene prăbușite în august 2024.

Caracteristici tehnice F-16 Fighting Falcon AM/BM MLU (Forțele Aeriene Române)

Anvergura aripilor: 9,45 m

Lungime: 15,10 m

Înălțime: 4,90 m

Suprafață portantă: 27,9 m²

Greutate la gol: 8.570 kg

Greutate în configurație de luptă: 11.500 kg

Greutate maximă la decolare: 19.200 kg

Viteză maximă (la 11.000 m): Mach 2,05 / 2.178 km/h

Viteză maximă (la nivelul mării): Mach 1,2 / 1.470 km/h

Viteză de urcare: 914,4 km/h

Plafon de serviciu: 15.240 m

Autonomie (cu rezervoare suplimentare): 4.217 km

Motor: 1 × General Electric F100-PW-220E

Scaun pilot ejectabil: McDonnell Douglas ACES II

Tracțiune (regim maximal): 6.800 kgf

Tracțiune (regim de forțaj): 11.400 kgf

Armament F-16 Fighting Falcon

Tun de bord: M61A1 Vulcan (calibru 20 mm, 6 țevi rotative, 511 proiectile) – montat în fuselajul stâng, la rădăcina aripii.

Puncte de acroșaj: 9 (2 la vârfurile aripilor, 6 sub aripi, 1 sub fuselaj) – capacitate totală de încărcare de 7.700 kg.

Rachete aer-aer (rază scurtă): AIM-9M Sidewinder, AIM-9X Block II Sidewinder.

Rachete aer-aer (rază medie/lungă): AIM-120C-7 AMRAAM (pentru luptă dincolo de raza vizuală / BVR).

AIM-120C-7 AMRAAM (pentru luptă dincolo de raza vizuală / BVR). Rachete aer-sol: AGM-65G / AGM-65H Maverick (pentru ținte blindate și infrastructură).

Bombe ghidate de precizie: GBU-12 Paveway II (ghidaj laser), GBU-31 / GBU-38 JDAM (ghidaj GPS/INS).

Bombe convenționale (neghidate): Mark 82 (227 kg), Mark 84 (907 kg).

Containere de ghidare și electronică de bord: Container de cercetare și țintire Sniper ATP (Advanced Targeting Pod), container de cercetare aeriană MRP, sistem de management al războiului electronic Terma ALQ-213.

Misiunile principale de luptă pe care le pot executa avioanele F-16 din cadrul Forţelor Aeriene Române:

Poliție Aeriană și Interceptare (Air Policing / Air-to-Air): Asigurarea suveranității spațiului aerian național și al NATO (Serviciul de Luptă Permanent – Poliție Aeriană). Include interceptarea aeronavelor neidentificate sau ostile folosind rachete ghidate termic (AIM-9M/X Sidewinder), rachete ghidate prin radar (AIM-120C AMRAAM) și tunul de bord de 20 mm.

Asigurarea suveranității spațiului aerian național și al NATO (Serviciul de Luptă Permanent – Poliție Aeriană). Include interceptarea aeronavelor neidentificate sau ostile folosind rachete ghidate termic (AIM-9M/X Sidewinder), rachete ghidate prin radar (AIM-120C AMRAAM) și tunul de bord de 20 mm. Atac la Sol (Air-to-Ground / Surface Attack): Neutralizarea țintelor terestre sau maritime fixe și mobile. Se realizează cu muniție de înaltă precizie (bombe ghidate prin laser din seria Paveway II sau ghidate GPS din seria JDAM).

Neutralizarea țintelor terestre sau maritime fixe și mobile. Se realizează cu muniție de înaltă precizie (bombe ghidate prin laser din seria Paveway II sau ghidate GPS din seria JDAM). Suprimarea și Distrugerea Apărării Aeriene Inamice (SEAD / DEAD): SEAD (Suppression of Enemy Air Defenses): Suprimarea apărării aeriene inamice — orbirea temporară a radarelor inamice prin bruiaj sau amenințarea directă pentru a le obliga să își întrerupă emisia. DEAD (Destruction of Enemy Air Defenses): Anihilarea/Distrugerea fizică a apărării aeriene inamice — distrugerea definitivă a lansatoarelor și a sistemelor radar adverse.

Sprijin Aerian Nemijlocit (Close Air Support – CAS): Susținerea directă cu foc a forțelor terestre sau navale românești și aliat aflate în contact direct cu inamicul, prin cooperare strânsă cu controlorii de atac aerian din teren (JTAC).

Susținerea directă cu foc a forțelor terestre sau navale românești și aliat aflate în contact direct cu inamicul, prin cooperare strânsă cu controlorii de atac aerian din teren (JTAC). Cercetare Aeriană și Optronică (Reconnaissance / ISR): Culegerea de informații vizuale, de imagistică și de cercetare electronică în timp real cu ajutorul containerelor optoelectronice speciale montate pe avion.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE