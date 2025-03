Samsung lucrează la o pereche de ochelari inteligenți. Gadgetul se află în stadiile finale de proiectare și ar putea fi lansat până la sfârșitul anului. Ochelarii inteligenți Samsung vor fi echipați cu senzori de cameră. Deși detaliile specifice despre hardware-ul intern nu sunt cunoscute, o altă știre din Coreea de Sud oferă câteva informații în plus. Ochelarii inteligenți Samsung ar putea include o cameră de 12 megapixeli bazată pe senzorul de imagine Sony IMX681 CMOS și o arhitectură cu două procesoare, similară cu cea a căștii Apple Vision Pro.

Google a început să implementeze noi funcții AI pentru Gemini Live, care permit Inteligenței Artificiale să „vadă” ecranul sau camera smartphone-ului și să răspundă la întrebări în timp real. Aceste funcții vin la aproape un an după ce Google a anunțat proiectul „Astra”, cel care le susține. Gemini Live este una dintre cele două funcții pe care Google a anunțat că le va lansa pentru abonații Gemini Advanced ca parte a planului Google One AI Premium. Cealaltă capacitate „Astra” lansată acum este pentru video live, care permite Gemini să interpreteze în timp real fluxul camerei de pe telefon și să răspundă la întrebări despre lumea înconjurătoare.

Samsung a lansat recent seria Galaxy S25, și, ca în fiecare an, apar deja zvonuri despre viitorul Galaxy S26. Deși Galaxy S26 Ultra se va lansa abia la începutul anului viitor, se pare că Samsung plănuiește upgrade-uri majore pentru flagship-ul său de top. O nouă informație „scursă” pe X sugerează că Galaxy S26 Ultra ar putea renunța la una dintre camerele de pe spate, reducând numărul total la trei în loc de patru. Cu toate acestea, telefonul ar putea avea o baterie mai mare, de 5.500 mAh.

Samsung a lansat în România noile modele Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G și Galaxy A26 5G, care integrează pentru prima dată funcții bazate pe inteligența artificială pe seria de telefoane mid-range de la Samsung. Galaxy A56 5G include un set de funcții AI numite „Awesome Intelligence”. Acestea includ Circle to Search with Google, care permite căutări rapide direct pe ecran, și Best Face, o funcție care optimizează fotografiile de grup. Object Eraser este o altă funcție utilă care elimină elementele nedorite din imagini.

Huawei a lansat un nou telefon pliabil care se deschide lateral în loc de vertical pentru a crea un device mai lat, cu un raport de aspect asemănător unei tablete. Acesta este primul telefon Huawei care nu are compatibilitate cu aplicațiile Android și introduce asistentul AI propriu al companiei, Harmony Intelligence. Pura X seamănă cu un Samsung Galaxy Flip sau Motorola Razr când este închis, având un design compact și un ecran pătrat sub camera triplă. Diferența notabilă este că balamaua se află pe lateralul telefonului, nu în partea de sus. Când este deschis, dispozitivul dezvăluie un ecran de 6,3 inch mai lat decât al altor telefoane pliabile și mai apropiat de proporțiile tabletelor.

