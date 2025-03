Apple ar putea lansa primul său iPhone pliabil anul viitor. Unul dintre cei mai de încredere analiști ne dă mai multe detalii despre acesta, inclusiv despre faptul că telefonul ar urma să aibă un preț cuprins undeva între 2.000 și 2.500 de dolari. Acest model ultra-premium ar putea fi cel mai scump iPhone de până acum. Prin comparație, actualul vârf de gamă iPhone 16 Pro Max costă între 1.199 și 1.599 de dolari, în funcție de capacitatea de stocare.

Casa Albă analizează ce măsuri poate lua pentru a restricționa accesul companiei chineze de inteligență artificială DeepSeek, inclusiv interzicerea chatbot-ului său pe dispozitivele guvernamentale din motive de securitate națională. Oficialii americani sunt îngrijorați de modul în care DeepSeek gestionează datele utilizatorilor, pe care compania susține că le stochează pe servere din China. Administrația Trump intenționează să adopte o regulă care ar interzice descărcarea aplicației chatbot DeepSeek pe dispozitivele guvernamentale americane.

Anker Solix a prezentat un concept inovator de geacă la Mobile World Congress din Barcelona. Este vorba despre o jachetă acoperită cu celule solare care poate încărca dispozitive electronice. Accesoriul vestimentar, descris ca o pelerină, este echipat cu aproximativ 24 de celule solare cusute, fabricate din perovskit, mineral care oferă celulelor o textură asemănătoare țesăturii. Un cablu atașat cu ieșire USB-C la 30 de wați se conectează la o baterie externă sau direct la telefon, permițând încărcarea în timp ce purtătorul se plimbă sau se relaxează în aer liber.

Apple pregătește schimbări semnificative pentru viitorul iPhone 17 Pro Max, conform unui nou zvon apărut pe platforma socială chineză Weibo. Noul smartphone Apple va fi mai gros decât predecesorul său, marcând o serie de modificări de design pentru linia iPhone din această toamnă. Conform informațiilor apărute, iPhone 17 Pro Max va avea o grosime de 8,7 mm. Asta reprezintă o creștere față de cei 8,25 mm de pe iPhone 16 Pro Max, făcându-l cel mai gros iPhone de la modelul 4S și până acum.

Samsung pregătește lansarea unei noi versiuni a telefonului pliabil Galaxy Z Flip. Aceasta va vedea lumina zilei undeva în luna august a acestui an și ar putea avea un ecran exterior complet nou, care acoperă întreaga suprafață. Interesant este că seamănă foarte mult cu ce am văzut la cele mai recente modele pliabile Motorola razr, care au dispus de ecrane exterioare complete, și nu de unele de dimensiuni reduse, așa cum am văzut până acum pe gama Galaxy Z Flip. De asemenea, se mai sugerează că noul telefon pliabil ar putea veni echipat cu 12 GB RAM și opțiuni de stocare de 256GB sau 512GB. Prețul de pornire este estimat la 1.099 dolari.

