Noul model ar putea avea un ecran exterior complet nou, care acoperă întreaga suprafață. Interesant este că seamănă foarte mult cu ce am văzut la cele mai recente modele pliabile Motorola razr, care au dispus de ecrane exterioare complete, și nu de unele de dimensiuni reduse, așa cum am văzut până acum pe gama Galaxy Z Flip.

Sursă de încredere pentru aceste zvonuri

Imaginile randate cu noul Z Flip 7, sunt bazate pe informații „scurse” de sursa destul de sigură OnLeaks (Evan Blass), scrie The Verge.

Acestea arată că viitorul smartphone pliabil de la Samsung seamănă cu principalul său concurent, Motorola Razr Plus. Noul ecran acoperă marginile și are decupaje pentru camere și bliț. Zvonacul OnLeaks are un istoric bogat de scurgeri de informații precise, dezvăluind anterior designurile pentru Pixel 8 Pro, 9 Pro și Nintendo Switch 2.

Schimbări majore pentru Samsung Galaxy Z Flip 7

Conform sursei citate, ecranul exterior al noului model ar putea avea aproximativ patru inci, mai mare decât cel al Motorola Razr Plus.

De asemenea, ecranul interior ar crește la 6,8 inci, față de 6,7 inci la modelul anterior.

Alte îmbunătățiri posibile

Sursa citată mai sugerează că noul telefon pliabil ar putea veni echipat cu 12 GB RAM și opțiuni de stocare de 256GB sau 512GB. Prețul de pornire este estimat la 1.099 dolari.

În plus, se speculează destul de mult pe marginea faptului că Z Flip 7 ar putea avea o cută mai puțin vizibilă în mijlocul ecranului interior.

