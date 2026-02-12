Reguli stricte, dar degeaba

Regulile privind depozitarea armelor de foc pentru vânători și ceilalți posesori din Germania sunt stricte: dulapurile blindate sunt obligatorii. Acestea trebuie chiar să fie fixate în perete sau în podea. Încuietorile electronice rezistente la efracție reprezintă regula.

Cu toate acestea, la data de 31 decembrie 2025, aproape 50.000 de arme și componente de arme (cum ar fi țevile de rezervă) fuseseră raportate ca fiind furate sau dispărute! Așa indică datele din NWR (Registrul Național al Armelor), care ține evidența armelor deținute de persoanele private la nivel național.

Manuel Ostermann, vicepreședintele sindicatului polițiștilor (DPolG), a declarat: „Faptul că peste 9.000 de arme au fost raportate ca fiind furate este îngrozitor. Expertul consideră că aici sunt la mijloc „infractori fără scrupule”.

„Cine fură arme de foc nu se dă în lături de la nimic: pătrunde în case, sparge seifuri blindate. Aceștia sunt infractori deosebit de periculoși”, a precizat polițistul.

În schimb, despre ce se întâmplă ulterior cu armele se poate doar specula: „Probabil că ajung pe piața neagră, iar de acolo în mâinile unor infractori capabili de orice.

Pierdute sau furate

Aproximativ 49.460 de arme de foc figurează în prezent ca fiind „pierdute” sau „furate” în baza de date a autorităților germane.

Printre acestea se numără pistoale, puști de vânătoare, dar și arme de colecție sau sportive. Cele mai multe dintre ele provin de la posesori privați (vânători sau sportivi), dar și din depozitele unor firme de pază sau armurieri.

O mare parte din aceste arme au fost raportate ca furate (de exemplu, în timpul unor spargeri de locuințe), în timp ce altele au fost pur și simplu pierdute de posesorii lor în diverse circumstanțe.

Autoritățile se tem că aceste arme ajung pe „piața neagră” și sunt folosite de grupări infracționale, clanuri sau de extremiști, fiind extrem de greu de monitorizat odată ce au ieșit de sub controlul legal.

O amenințare invizibilă

Ministerul de Interne recunoaște că numărul este mare, dar subliniază că multe dintre aceste înregistrări sunt vechi de zeci de ani și se acumulează în sistem.

Opoziția și experții în securitate cer un control mai riguros al posesorilor de arme și o digitalizare mai eficientă a registrelor pentru a depista mai rapid unde „se scurg” aceste arme.

Germania are una dintre cele mai stricte legislații privind armele din Europa, însă acest raport arată că, în ciuda regulilor, zeci de mii de arme sunt în continuare „în libertate”.

Cifra de aproape 50.000 de arme reprezintă o amenințare invizibilă. Deși poliția reușește periodic să confisce arme ilegal deținute în timpul perchezițiilor, ritmul în care acestea dispar rămâne o problemă nerezolvată care alimentează criminalitatea organizată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE