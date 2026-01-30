„Așteptăm soluții imediate”

Oamenii au fost nevoiți să cumpere apă din magazine și să o transporte până la etajele superioare, în plină iarnă. Ca și cum acest lucru nu ar fi fost suficient, joi, conducerea companiei AquatermAG98 Argeș a confirmat oficial prezența bacteriei Clostridium perfringens în apa de la robinet.

„Clostridium perfringens este o bacterie extrem de periculoasă, care poate avea consecințe grave, inclusiv fatale, în special pentru vârstnici, persoane bolnave, copii și persoane imunodeprimate”, se arată în comunicat.

„Apa potabilă nu este un lux. Este un drept”, a transmis Alina Gorghiu, deputat PNL, într-un mesaj postat pe Facebook, precizând că Guvernul caută soluții pentru criza apei din Curtea de Argeș.

„Premierul a cerut un termen clar pentru finalizarea analizei – săptămâna viitoare – și soluții pentru revenirea rapidă la normal. Dar realitatea rămâne dură: aproape 50.000 de argeșeni sunt de patru luni fără apă potabilă, iar astăzi vorbim oficial despre apă contaminată cu bacterii. Așteptăm soluții imediate de la Ministerul Mediului, administrația județeană Argeș și administrația locală din Curtea de Argeș. Indolența a costat mult: sănătate, bani și încredere”, a precizat Gorghiu.

„Oamenii nu trebuie să plătească pentru bacterii”

Totodată, deputul PNL a adăugat: „Această criză nu se rezolvă cu mitinguri și scandal public, ci cu soluții reale, cu sesizarea fermă a problemei la orice nivel și cu acțiune imediată, fără ezitare. În 2026, oamenii nu trebuie să plătească pentru bacterii. Nu putem accepta ca apa potabilă să devină un lux”.

În acest context, PNL Argeș a criticat Guvernul României, administrația județeană și cea locală din Curtea de Argeș pentru lipsa unei reacții adecvate. Aceștia subliniază că mulți cetățeni nu pot interpreta buletinele de analiză sau riscurile la care sunt expuși, motiv pentru care responsabilitatea informării corecte aparține autorităților:

„Este inacceptabil ca, într-un stat european, zeci de mii de oameni să fie lăsați luni întregi fără apă potabilă, iar rezultatul să fie contaminarea apei cu bacterii periculoase”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE