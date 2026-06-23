Anunțul a fost publicat recent în sistemul electronic de achiziții publice și vizează proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor incluse în proiectul „Lărgire Bd. Dimitrie Pompeiu cu extindere infrastructura de tramvai și străpungere Bd. Barbu Văcărescu, construire drum de legătură între Șos. Pipera, Bd. Dimitrie Pompeiu și Str. Fabrica de Glucoză și construire parcare tip Park&Ride”.

Proiect de anvergură pentru infrastructura din București

Valoarea estimată a contractului este de 256,4 milioane de lei.

Planul include mai multe intervenții importante pentru modernizarea și fluidizarea traficului rutier și îmbunătățirea transportului public din nordul orașului:

Lărgirea Bulevardului Dimitrie Pompeiu la două benzi pe sens, pentru a spori capacitatea traficului auto

Extinderea rețelei de tramvai, astfel încât liniile 16 și 36 să fie conectate la linia 5 printr-un nou traseu. Aceasta va permite un acces mai rapid spre Bulevardul Barbu Văcărescu și va elimina bucla existentă de întoarcere a tramvaielor, unde este planificată construcția unei parcări de tip Park&Ride.

Construirea unui drum de legătură strategic între Șoseaua Pipera, Bulevardul Dimitrie Pompeiu și Strada Fabrica de Glucoză, pentru optimizarea fluxului rutier în zonă.

Realizarea unei pasarele pietonale hobanate, care va crește siguranța pietonilor prin facilitarea traversării infrastructurii rutiere și a liniilor de tramvai.

În plus, Primăria Municipiului București intenționează să exproprieze 36.000 de metri pătrați de teren pentru a permite extinderea Bulevardului Dimitrie Pompeiu.

Condiții stricte pentru ofertanți

Pentru a participa la această licitație, companiile interesate trebuie să îndeplinească mai multe cerințe financiare și tehnice stricte. Printre acestea se numără:

O cifră de afaceri medie pe ultimii trei ani financiari (2023, 2024, 2025) de cel puțin 256,4 milioane de lei, fără TVA.

Dovada că, în ultimii cinci ani, au finalizat lucrări similare în valoare cumulată de minimum 252,5 milioane de lei, fără TVA, în maximum trei contracte. Aceste lucrări trebuie să fi inclus proiecte din domeniul infrastructurii de transport rutier sau feroviar și construcția ori modernizarea unor structuri complexe, precum poduri sau pasarele.

Lucrări de reabilitare/modernizare/construcție nouă pentru o lucrare de artă.

Companiile interesate în adjudecarea acestui contract au termen până pe 28 iulie 2026, ora 15.00, pentru a depune ofertele sau cererile de participare.

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