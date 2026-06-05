Șinele de tramvai nu au mai fost înlocuite de 50 de ani

Bucureștiul trece prin cea mai amplă etapă de modernizare a infrastructurii de transport public de după anul 1989, printr-un proiect masiv de reabilitare a liniilor de tramvai, cu o valoare totală de peste 7,147 miliarde de lei, din care 1,678 miliarde lei (23%) sunt fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional (POR). Întregul megaproiect vizează modernizarea a 50 de kilometri de șină, achiziția a 63 de tramvaie noi și refacerea completă a depourilor Titan și Colentina. Cei 50 km de cale dublă au fost împărțiți în 16 loturi.

Primarul Ciprian Ciucu a mers joi, 4 iunie, la lotul 1, cel mai lung dintre cele 16, de 18 km: Pallady-Camil Ressu-1 Decembrie- Basarabia-Calea Călarașilor Corneliu Coposu-Titan. El a explicat ce înseamnă aceste lucrări de modernizare a șinelor de tramvai.

„Dacă ar fi vorba doar despre înlocuirea unei șine de tramvai, ar fi simplu și s-ar face repede. Dar aici, avem lucrări complexe, la utilitățile din subteran (apă-canal, rețele electrice, gaze), care trebuie executate corect, în baza unor proiecte tehnice. Plus că apar situații neprevăzute, după decopertare. Atunci, trebuie să vii cu alte soluții, cu lucrări suplimentare, iar timpul se prelungește”, a spus primarul general.

El a mai spus că de 50 de ani nu au mai fost înlocuite aceste șine de tramvai, dar utilitățile din subteran sunt și mai vechi. „Pe unele colectoare nu s-a mai intervenit de la 1900, de 126 de ani! Trebuie și ele refăcute”, a transmis și Primăria Municipiului București (PMB).

„Nu vrem ca peste doi ani, după ce reabilităm șina de tramvai, să se spargă o țeavă pe dedesubt, că atunci aruncăm banii pe fereastră. Vreau să facem lucrări de calitate, cu simț de răspundere, care să reziste zeci de ani”, a adăugat edilul.

Apelul primarului către bucureșteni

Ciprian Ciucu spune că s-au deschis simultan în București mai multe șantiere și că lucrările sunt realizate cu bani europeni, iar ele trebuie finalizate în termen, astfel se pierde finanțarea.

„Cred că e un ritm și un nivel al lucrărilor publice în București care n-a mai existat dinainte de 1989. Sunt proiecte serioase de infrastructură! Nu panseluțe și borduri, ci lucrări care să ne pună orașul pe niște baze solide”, spune edilul Capitalei.

Ciucu face apel la bucureșteni să înțeleagă că nu se poate altfel.

„Fac apel la bucureșteni să înțeleagă că este drumul corect, drumul corect pe care voi merge în perioada următoare. Știu că vor fi doi ani dificili, doi ani de disconfort în trafic, dar la final va fi mult mai bine. Vom avea transport în comun civilizat, care va prelua o bună parte din transportul din București. Va ușura traficul”, a precizat acesta.

Până la finalul lui 2026 vor fi finalizate alte trei loturi de linii de tramvai

Până în prezent, din totalul de 50 de kilometri cuprinși în program, au fost deja finalizați complet 5,5 kilometri de șină, în timp ce alți 37 de kilometri se află în diverse stadii de execuție.

După finalizarea tronsonului de pe Linia 5, autoritățile au planificat ca până la sfârșitul acestui an să finalizeze încă trei loturi importante.

„Anul acesta, finalizăm încă trei loturi, după linia 5. Lotul 9 (bd Chișinău, de la rond Pantelimon până la Bd. Basarabia); Lotul 10 (de la Bd. 1 Decembrie – terminal Republica) – Aici depindem de finalizarea proiectului Primăriei Sectorului 3 – pasarela pietonală; Lotul 11 (Bd. Expozitiei, cu străzile adiacente)”, a transmis PMB.

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