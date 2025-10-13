Premierul Bolojan a participat la festivitate

În urma unei investiții de peste 100 de milioane de euro, pe platforma industrială din județul Alba se va produce unitatea de propulsie care va fi amplasată pe noul autoturism electric Mercedes-Benz GLC.

La eveniment a participat și premierul Ilie Bolojan. Hala de producție are o suprafață de circa 30.000 de metri pătrați și găzduiește zonele de asamblare și logistică și este neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon.

Pentru această investiție, compania germană a obținut un ajutor de stat în valoare de 185,4 milioane de lei. Valoarea totală a investiției, incluzând și dotările, se ridică potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor la 674 milioane de lei (134 de milioane de euro).

Premierul Ilie Bolojan a fost prezent la eveniment

Vor fi angajați 500 de oameni

Aici vor lucra 500 de angajați, ceea ce ridică numărul total al personalului de pe platforma industrială Mercedes-Benz de la Sebeș, la peste 2.600.

Recomandări Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările

Platforma industrială Mercedes-Benz de la Sebeș

Pe noua linie de producție sunt asamblate unități de antrenare electrice (UAE sau eATS), care conțin trei module: un modul electronic de putere, un ansamblu de roți dințate și un motor electric.

Capacitatea de producție a noului obiectiv este de aproximativ 500.000 de unități pe an.

Pentru comunitatea locală, investiția înseamnă noi locuri de muncă și venituri suplimentare la bugetul local.

„Din punctul nostru de vedere este bine că această dezvoltare se realizează la Sebeș și cumva ține pasul cu tehnologia actuală, întrucât industria automotive e clar că are o nouă direcție de dezvoltare în Europa. Se demonstrează că avem forță de muncă calificată în zona Sebeșului, care le inspiră încredere investitorilor.

Se reconfirmă o bună colaborare între administrație, primărie și această companie. Și din punct de vedere financiar este foarte bine pentru noi, dar și pentru angajații din companie, pentru că noul trend generează o dezvoltare și cumva vor da continuitate activității”, a afirmat Dorin Nistor, primarul municipiului Sebeș,.

În 2024, Star Assembly SRL a contribuit la bugetul municipiului Sebeș cu peste 8 milioane de lei. În plus, societatea cu capital german a construit o grădiniță și susține financiar proiectul de învățământ dual, prin care sunt pregătiți tineri care vor putea să lucreze în unitățile de producție ale companiei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Afaceri de peste 2 miliarde de euro

Cele două subsidiare ale grupului german Daimler în România, Star Assembly și Star Transmission, au avut în 2024 o cifră de afaceri de peste 10,5 miliarde de lei (2,1 miliarde de euro). Profitul Star Assembly s-a ridicat la circa 330 de milioane de lei (60 de milioane de euro).

Star Transmission a raportat pentru anul trecut o pierdere netă de 230.000 de lei, în condițiile în care profitul brut a fost de 5,3 milioane de lei.

„Pe lângă investiția în această hală de ultimă generație, proiectul aduce oportunități importante pentru angajații noștri acela de a-și dezvolta competențele în tehnologia lansată, pentru economia locală, prin investiții cu valoare adăugată și stabilitate pe termen lung, prin consolidarea poziției de lider în era electrificării. În spatele acestui succes se află oamenii, colegii noștri, a căror dedicare și profesionalism asigură respectarea celor mai înalte standarde la nivel global”, a spus Gheorghe Achim, directorul Star Assembly SRL.

Recomandări Ce comandă străinii la singurul restaurant cu specific românesc din Luxemburg. Patronul Iulian Dumitrescu: „Toți sunt mulțumiți”

Gheorghe Achim, directorul Star Assembly SRL

Al treilea exportator al României

Fabrica de la Sebeș este, în prezent, al treilea exportator al României, după Dacia Pitești și Ford Craiova. Producția va fi furnizată fabricii din Bremen, unde se va asambla în serie, de anul viitor, noul autoturism electric al companiei germane.

Mașinile ce vor fi dotate cu unitățile de propulsie realizate la Sebeș vor fi vândute în Europa și în SUA.

Unitatea de propulsie care va fi amplasată pe noul autoturism electric Mercedes-Benz GLC

„Producția de unități de propulsie electrică pentru mai multe modele noi înseamnă o etapă importantă în transformarea uzinei noastre și subliniază rolul Sebeșului în cadrul rețelei globale de producție Mercedes-Benz și al strategiei sale de afaceri. Sebeșul și Star Assembly lasă o amprentă mare, mare și foarte, foarte importantă în modelele noastre Mercedes-Benz astăzi și vor face acest lucru și în viitor.

Sistemele pe care le producem aici la Sebeș sunt furnizate fabricii din Bremen, unde GLC va intra în producția de serie anul viitor. Acest amplasament de aici, de la Sebeș, va furniza, de asemenea, fabricii noastre Mercedes-Benz din Ungaria o comandă de numerar cu unități de propulsie electrice”.

Această investiție demonstrează angajamentul nostru clar, sută la sută, față de forța noastră de muncă locală înalt calificată, față de dezvoltarea viitoare a regiunii Alba și față de rolul României în industria auto de înaltă tehnologie”, a afirmat Jorg Burzer, membru în consiliul de administrație al Mercedes-Benz Group AG.

Jorg Burzer, membru în consiliul de administrație al Mercedes-Benz Group AG

Investiții totale de peste 700 de milioane de euro

Compania germană este prezentă în România din 2001, când a deschis prima subsidiară (Star Transmission), la Cugir. Investiția de la Sebeș a fost demarată în anul 2013. În total, Mercedes-Benz Group a investit în cele două orașe din Alba mai mult de 700 de milioane de euro.

La Star Assembly mai sunt asamblate cutii de viteze automate cu dublu ambreiaj în opt trepte, precum şi transmisii cu nouă trepte de viteză pentru autoturisme Mercedes-Benz, cu propulsie termică și variante hybrid.

La Cugir se produc roți dințate, axe, țevi de înaltă presiune și componente prelucrate mecanic pentru motoare, transmisii și sisteme de direcție. Tot la Cugir există un centru tehnologic unde sunt produse, printre altele, prototipuri.

„Aceste investiții înseamnă transfer de tehnologie, înseamnă acces la piețe mari, înseamnă locuri de muncă și înseamnă integrarea industriei românești în lanțul valorii european, ceea ce pune bazele unei economii sănătoase, o economie care va genera dezvoltarea în perioada următoare.

Atunci când pe teritoriul unei localități avem o fabrică mare, care are angajați toți pe carte de muncă, care sunt plătiți cu salarii bune, înseamnă dezvoltare, înseamnă venit la bugetul local. De aici poți să faci un spital care să arate mai bine, o școală care arate mai bine, condiții pentru oameni.

Nu putem avea o economie sănătoasă fără un mix de investiții ale companiilor românești, dar și ale companiilor străine, care înseamnă un transfer important de tehnologie și acces la piață”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, care a scos în evidență faptul că Germania este cel mai important partener comercial al României.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE