Drumul A548, care trece prin Greenfield lângă Holywell, a fost subiectul unor controverse recente legate de limita de viteză. Inițial redusă la 32 km/h, aceasta va reveni la 48 km/h în urma revizuirii efectuate de guvernul galez.

În vara anului 2024, guvernul galez a revizuit limitele de viteză, emițând noi îndrumări pentru autoritățile locale. Acestea permit scutirea mai multor drumuri de limita de 32 km/h. Pentru implementarea modificărilor, s-au alocat 5 milioane de lire sterline.

După revizuire, 1.332 de șoferi au fost prinși depășind 48 km/h pe A548 Bagillt. Acest drum a fost unul dintre cele pentru care cetățenii au solicitat revenirea la limita anterioară.

Katie Wilby, director pentru scenă stradală și transport, a explicat procesul decizional: „Fiecare drum propus de public în timpul consultării a fost supus unei evaluări detaliate în raport cu criteriile guvernului galez pentru stabilirea limitelor de viteză de 30 mph. Aceste evaluări au luat în considerare siguranța rutieră, mediul înconjurător și datele privind traficul.”

Ea a adăugat: „Majoritatea drumurilor analizate nu au îndeplinit criteriile impuse de Guvernul Galez pentru a reveni la 30 mph și, prin urmare, vor rămâne la limita de viteză actuală.”

În total, doar șase porțiuni de drum din județul Flintshire vor reveni la limita de 48 km/h.

