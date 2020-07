InfoCons: 56 de măști neconforme depistate până în prezent. Trei noi alerte au fost emise doar în ultimele 24 de ore

Prima alertă a fost transmisă în data de 28 aprilie 2020 pentru 4 tipuri de măști, cea de-a doua alertă a fost transmisă în data de 9 mai 2020 pentru alte 7 noi tipuri de măști.,cea de-a treia alerta in data de 22 mai 2020 pentru alte 6 noi tipuri de masti, cea de-a patra alerta in data de 29 mai 2020 pentru alte 15 tipuri de masti, cea de-a cincea alerta in data de 05 iunie 2020 pentru alte 7 tipuri de masti, cea de-a sasea alerta

Masca de protecție este obligatorie în spațiile publice închise, dar și în transportul în comun, așa că a devenit un produs foarte căutat. Atenție însă de unde și mai ales ce tipuri de echipament de protecție cumpărați, deoarece piața a fost invadată de produse contrafăcute, care nu asigură un grad de protecție suficient și care pot fi chiar periculoase pentru sănătate.

Purtarea măștii care acoperă nasul și gura este obligatorie începând cu 15 mai 2020 în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise.

Persoanele care nu respectă obligația de a purta mască în spațiile menționate pot fi sancționate în baza Legii nr. 55/2020, art.65, lit.H, respectiv „nerespectarea de către persoane fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții” se sancționează cu amendă între 500 de lei și 2500 de lei.

1.Numărul alertei: A12/00942/20

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate

Capacitatea totală de filtrare a măștii este insuficientă (valoare medie măsurată ≤ 91 %).În consecință, o cantitate excesivă de particule sau de microorganisme poate trece prin mască, sporind riscul de infecție în cazul în care nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare./Nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Belgia

Tip de alertă: Grav

2.Numărul alertei: A12/00947/20



Tip de risc: Riscuri pentru sănătate

Retenția de particule/filtrul materialului este insuficientă (valoarea măsurată ≤ 94 %), iar masca nu se adaptează corespunzător la față.În consecință, o cantitate excesivă de particule sau de microorganisme poate trece prin mască, sporind riscul de infecție în cazul în care nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare./Nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Belgia

Tip de alertă: Grav

3.Numărul alertei: INFO/00088/20

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate

Produsul promovează un potențial de protecție împotriva particulelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificată de un organism european relevant. Prin urmare, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele privind sănătatea și siguranța și să nu fie protejat în mod corespunzător atunci când este combinat cu măsuri suplimentare./Nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Estonia









