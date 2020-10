Supranumit „Paws Across the Pacific”, un avion Hercules C-130 închiriat a zburat pe insulele Hawaii în 28 octombrie, ridicând câini și pisici din adăposturile supraaglomerate de pe Kauai, Oahu și Maui.

„Adăposturile pentru animale de companie din Hawaii se află într-o criză COVID-19. Operațiunile normale au fost afectate de luni de închidere, recesiune economică, ore limitate și zboruri de rutină spre continent oprite”, a declarat Liz Baker, CEO al Greater Good Charities, potrivit CNN.

Baker a povestit că a decis să adopte câinele după moartea bruscă a câinelui ei, Stella.

„Știu că mai sunt și alte Stella în acel zbor”, a spus ea pentru CNN cu lacrimi în ochi, ținându-l pe Hilo în brațe. „Suntem atât de mândri că ajutăm toate aceste animale să găsească case iubitoare.”



În total 600 de câini și pisici au zburat către mai multe orașe din SUA pentru a fi date spre adopție.



Avionul a aterizat joi la Boeing Field din Seattle, unde a fost întâmpinat de voluntari de la adăposturi pentru animale de companie și grupuri de salvare din statul Washington, Oregon, Idaho și Montana.

Scoaterea a sute de câini și pisici din Hawaii nu a fost un lucru ușor. Transportul aerian a fost făcut în coordonare cu Asociația Medicală Veterinară din Hawaii pentru a se asigura că toți au ajuns în siguranță.



