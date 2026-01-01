Guvernul aprobă 90.000 de lucrători străini pentru 2026

Concret, Guvernul României a aprobat un contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admiși pe piața muncii în anul 2026, în încercarea de a acoperi deficitul sever de personal din mai multe sectoare economice. Decizia vine pe fondul dificultăților persistente întâmpinate de angajatori în recrutarea de forță de muncă autohtonă.

Autoritățile precizează că măsura este justificată de faptul că „angajatorii au raportat în mod repetat locuri de muncă vacante pe care nu le-au putut ocupa”, în condițiile unei cereri ridicate pentru avize de angajare a cetățenilor din afara Uniunii Europene.

Domeniile cu cel mai mare deficit de personal

Datele oficiale arată că românii evită în continuare anumite tipuri de muncă, în special cele fizice sau slab calificate. 

Printre locurile de muncă neocupate de români, din domeniile cele mai afectate de lipsa de personal, se numără:

  • curier – 26.275 locuri vacante
  • manipulant mărfuri – 20.912
  • muncitor necalificat la demolări, zidărie, faianță, gresie sau parchet – 20.484
  • muncitori în construcția de clădiri – 17.799
  • lucrător comercial – 16.246
  • șofer de autoturisme și camionete – 12.237
  • ajutor bucătar – 12.077
  • conducător auto transport rutier de mărfuri – 11.135
  • muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții – 10.878
  • agent de securitate – 10.438

Numărul de avize și vize pentru muncitori străini

Conform Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), „până la data de 30 septembrie 2025 au fost eliberate 83.914 avize de angajare/detașare pentru lucrători străini”, iar alte 7.418 solicitări erau în curs de soluționare. 

Prin comparație, în anul 2024 au fost emise 105.977 avize.

În aceeași perioadă, Ministerul Afacerilor Externe a eliberat 42.544 de vize pentru angajare în muncă, însă 9.851 de cereri au fost respinse, iar 4.648 se află încă în analiză.

De asemenea, Inspecția Muncii arată că numărul contractelor individuale de muncă (CIM) noi încheiate cu cetățeni din afara UE, între 1 ianuarie și 25 septembrie 2025, a fost de 73.213, în scădere față de 98.966 înregistrate în întreg anul 2024.

Ministerul Muncii subliniază: „contingentul de lucrători străini se stabilește anual sau ori de câte ori este nevoie, prin hotărâre de Guvern”, în funcție de cererea reală de pe piața muncii și de evoluțiile economice.

Decizia pentru 2026 confirmă dependența tot mai mare a economiei românești de forța de muncă din afara Uniunii Europene, în special în sectoarele unde interesul lucrătorilor români rămâne scăzut.

La finalul anului 2024, în România erau înregistrați peste 140.000 de angajați proveniți din afara Uniunii Europene care lucrau legal, dintre care cei mai mulți erau nepalezi.

Muncitorii din Nepal și Sri Lanka sunt iubiți de patroni pentru mai multe motive.

Cum s-au distrat românii la singurul Revelion în aer liber din București. Asiaticii s-au dezlănțuit pe Iris

Cum s-au distrat românii la singurul Revelion în aer liber din București. Asiaticii s-au dezlănțuit pe Iris
Știri România 08:59
Cum s-au distrat românii la singurul Revelion în aer liber din București. Asiaticii s-au dezlănțuit pe Iris
Sebastian Ghiță: spectacolul celor 52 de amânări într-un singur proces de corupție. La următorul termen, faptele vor fi prescrise. „Exilul" inculpatului, început în 2016, poate lua sfârșit
Analiză Exclusiv
Știri România 07:00
Sebastian Ghiță: spectacolul celor 52 de amânări într-un singur proces de corupție. La următorul termen, faptele vor fi prescrise. „Exilul" inculpatului, început în 2016, poate lua sfârșit
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat"
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat"
Ce l-au întrebat Smiley și Andreea Esca pe Daniel Pavel despre „Desafio: Aventura", show-ul care începe la PRO TV pe 5 ianuarie
Exclusiv
Stiri Mondene 08:30
Ce l-au întrebat Smiley și Andreea Esca pe Daniel Pavel despre „Desafio: Aventura", show-ul care începe la PRO TV pe 5 ianuarie
Motivul pentru care Selly și iubita Smaranda petrec Revelionul acasă. În alți ani, cuplul mergea la munte sau în altă țară: „E un trend"
Stiri Mondene 31 dec. 2025
Motivul pentru care Selly și iubita Smaranda petrec Revelionul acasă. În alți ani, cuplul mergea la munte sau în altă țară: „E un trend"
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro"
Politică 31 dec. 2025
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro"
Scandal la CCR. Reacția judecătorilor puși de PSD care au blocat decizia privind pensiile speciale: o acuză pe șefa CCR de lucruri „fără precedent"
Politică 29 dec. 2025
Scandal la CCR. Reacția judecătorilor puși de PSD care au blocat decizia privind pensiile speciale: o acuză pe șefa CCR de lucruri „fără precedent"
